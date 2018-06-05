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Orgeneral Akar, erbaş ve erlerle iftar yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 09:53 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığında vatani görevini yapan erbaş ve erlerle oruç açtı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığında vatani görevini yapan erbaş ve erlerle iftar yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akar, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve karargahta görevli daire başkanlarının katılımıyla Genelkurmay Başkanlığında vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlerle dün oruç açtı.

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Anahtar Kelimeler:
er erbaş Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar iftar

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