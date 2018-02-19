Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

Türkiye'de son 5 yılda 13 bin 644 orman yangını meydana geldi. Yangınların 840'ı kasten çıkarıldı ve failleri hakkında işlem yapıldı, 6 bin 671 yangının çıkış nedeni ile failleri bulunamadı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in orman yangınlarıyla ilgili soru önergesine yazılı yanıt verdi.

Türkiye'de son 5 yıllık dönemde 13 bin 644 orman yangını meydana geldiğini belirten Eroğlu, 38 bin 909 hektar orman alanının zarar gördüğünü bildirdi.

Eroğlu, yangınlarda 2 orman muhafaza memuru ve 3 yangın işçisinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Orman yangınlarının 840'ının kasten çıkarıldığının tespit edildiğini vurgulayan Eroğlu, bunların failleri hakkında adli işlem yapıldığını, 6 bin 671 yangının çıkış sebebi ve faillerinin bulunamadığını kaydetti.