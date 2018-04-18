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Ortaca CHP, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı, Ankara gezisi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) ziyaret etti.TBMM’de CHP grup toplantısına katılan heyet, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısında yaptığı konuşmayı dinledi.Rehber eşliğinde TBMM’ni gezme fırsatı bulan heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu meclisteki makamında ziyaret etti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ortaca İlçe Başkanlığı için ayırdığı zamanda heyet, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile baş başa görüştü.Ziyarette, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, ilçe başkanlığının çalışmaları hakkında Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi.Ortaca İlçe Başkanlığı’nın yapmış olduğu başarılı çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerinin önemini vurguladı.Ziyarette CHP Ortaca heyetine, Muğla Milletvekilleri Av.

Ortaca CHP, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı, Ankara gezisi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) ziyaret etti.
TBMM’de CHP grup toplantısına katılan heyet, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısında yaptığı konuşmayı dinledi.
Rehber eşliğinde TBMM’ni gezme fırsatı bulan heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu meclisteki makamında ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ortaca İlçe Başkanlığı için ayırdığı zamanda heyet, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile baş başa görüştü.
Ziyarette, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, ilçe başkanlığının çalışmaları hakkında Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi.
Ortaca İlçe Başkanlığı’nın yapmış olduğu başarılı çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerinin önemini vurguladı.
Ziyarette CHP Ortaca heyetine, Muğla Milletvekilleri Av. Akın Üstündağ ve Ömer Süha Aldan eşlik etti.

Ortaca CHP, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Ortaca CHP, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Ortaca CHP, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Ortaca CHP, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

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