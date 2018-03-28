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Ortaca CHP yeni binasına tabelasını astı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 21:45 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı, Şubat ayında aldığı yeni binasına tabelasını astı.Terzialiler Mahallesi, Otogar karşısındaki Pirinç işhanının 2.

Ortaca CHP yeni binasına tabelasını astı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı, Şubat ayında aldığı yeni binasına tabelasını astı.
Terzialiler Mahallesi, Otogar karşısındaki Pirinç işhanının 2. katında bulunan yeni binada çalışmalar sürüyor.
Çalışmaların sürdüğü mülkiyeti CHP Genel Merkezine ait yeni binaya parti tabelası asıldı.
CHP ilçe başkanı Mehmet Sertkaya, yaptığı açıklamada; “Tabelamızı, mülkiyeti partimize ait yeni binamıza astık. Diğer bina faaliyetlere pek uygun değildi. Burada daha modern bir ortamda çalışma fırsatı bulacağız. 2019 seçimlerine burada hazırlanacağız. Ortacının en güzel noktalarından birinde partimizi temsil etmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.
Sertkaya, yeni parti binası için 27 Nisan’da resmi açılış yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Ortaca CHP yeni binasına tabelasını astı

Ortaca CHP yeni binasına tabelasını astı

Ortaca CHP yeni binasına tabelasını astı

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