"Ortak çıkarları siyasi rekabete dönüştürmek doğru tavır olmaz"

MURAT DEMİRCİ - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Siyasi partiler, demokratik usuller çerçevesinde rakiplerimiz olarak elbette çalışacaklar. Onlara hatırlatmamız, 'Bizimle rakip olun, bizimle siyasi mücadele verin fakat Türkiye'nin ortak çıkarları var. Bunlara ilişkin de dikkatli davranın'. Söyleyeceğimiz budur çünkü ortak çıkarları siyasi rekabetin bir unsuru haline getirip siyaseti sınırsız çatışmaya dönüştürmek doğru bir tavır olmaz." dedi.

Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de 2011 yılından bu yana iç savaş olduğunu, terör örgütlerinin burada kol gezdiğini söyledi.

Suriye'nin istikrara kavuşması için siyasi çabalar bulunduğunu, Türkiye'nin de bunu desteklediğini aktaran Bostancı, Irak ve Suriye'ye bir an önce istikrarın gelmesi temennisinde bulundu.

Bugün Türkiye'de 3,5 milyon Suriyelinin misafir edildiğine dikkati çeken Bostancı, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti zor bir coğrafyada, çok önemli ve haklı bir mücadele veriyor. Ortadoğu'da ülkelerin başına neler geliyor görüyor, biliyoruz. Irak'ı paramparça ettiler. Çok insan hayatını kaybetti, halen kargaşa, altüst oluş, masum insanların katli devam ediyor. Elbette ki hayatlarını kurtarmak için buraya gelmiş olan din kardeşlerimizin huzuru ve geçimlerini temin etme hususunda elimizden geleni yapacağız. Ülkeleri istikrara kavuşur kavuşmaz ülkelerinde bulunarak oradaki istikrara katkı sağlamalarını temin etmek, yani Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönerek yeni Suriye'nin kuruluşunda aktif rol almalarını sağlamak bizim de görevimiz."