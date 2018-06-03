"Ortak çıkarları siyasi rekabete dönüştürmek doğru tavır olmaz"

MURAT DEMİRCİ - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Siyasi partiler, demokratik usuller çerçevesinde rakiplerimiz olarak elbette çalışacaklar. Onlara hatırlatmamız, 'Bizimle rakip olun, bizimle siyasi mücadele verin fakat Türkiye'nin ortak çıkarları var. Bunlara ilişkin de dikkatli davranın'. Söyleyeceğimiz budur çünkü ortak çıkarları siyasi rekabetin bir unsuru haline getirip siyaseti sınırsız çatışmaya dönüştürmek doğru bir tavır olmaz." dedi.
Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de 2011 yılından bu yana iç savaş olduğunu, terör örgütlerinin burada kol gezdiğini söyledi.
Suriye'nin istikrara kavuşması için siyasi çabalar bulunduğunu, Türkiye'nin de bunu desteklediğini aktaran Bostancı, Irak ve Suriye'ye bir an önce istikrarın gelmesi temennisinde bulundu.
Bugün Türkiye'de 3,5 milyon Suriyelinin misafir edildiğine dikkati çeken Bostancı, şöyle devam etti:
"Türkiye Cumhuriyeti zor bir coğrafyada, çok önemli ve haklı bir mücadele veriyor. Ortadoğu'da ülkelerin başına neler geliyor görüyor, biliyoruz. Irak'ı paramparça ettiler. Çok insan hayatını kaybetti, halen kargaşa, altüst oluş, masum insanların katli devam ediyor. Elbette ki hayatlarını kurtarmak için buraya gelmiş olan din kardeşlerimizin huzuru ve geçimlerini temin etme hususunda elimizden geleni yapacağız. Ülkeleri istikrara kavuşur kavuşmaz ülkelerinde bulunarak oradaki istikrara katkı sağlamalarını temin etmek, yani Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönerek yeni Suriye'nin kuruluşunda aktif rol almalarını sağlamak bizim de görevimiz."
Terör örgütlerinin bu coğrafyada mezhep ve etnik temelli bir çatışma çıkarmak için çaba gösterdiğini vurgulayan Bostancı, "PKK'nın ne yaptığını biliyoruz 1984'ten bu yana. Mezhep temelinde Şii, Sünni çatışması çıkarmak için uğraştığını biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bunlara direniyor, bunlara karşı mücadele ediyor. Şehitlerimiz bu mücadelenin onurlu insanları olarak hayatını kaybetti. Biliyoruz ki şehitler ölü değillerdir, diridirler ve Allah'ın katında rızıklara naildirler." ifadesini kullandı.
- "Türkiye'nin önünü açmaya devam edeceğiz"
Bostancı, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin gerçekleştirileceğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Seçim memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Biz her zaman demokrasiyi destekledik, millet iradesini destekledik, millet iradesi ile beraber olduk. Gücümüzü milletten aldık. Bugüne kadar böyleydi, bundan sonra da böyle. Yegane güç kaynağımız milletimizin kendisi. O yüzden koşacağız çabalayacağız, milletimizle birlikte Türkiye'nin önünü açmaya devam edeceğiz. Siyasi partiler, demokratik usuller çerçevesinde rakiplerimiz olarak elbette çalışacaklar. Onlara hatırlatmamız, 'Bizimle rakip olun, bizimle siyasi mücadele verin fakat Türkiye'nin ortak çıkarları var. Bunlara ilişkin de dikkatli davranın'. Söyleyeceğimiz budur çünkü ortak çıkarları siyasi rekabetin bir unsuru haline getirip siyaseti sınırsız çatışmaya dönüştürmek doğru bir tavır olmaz."
Naci Bostancı, Türkiye'nin birliği ve dirliği doğrultusunda konuşmaya, anlatmaya, yol yürümeye, vatandaşlarla omuz omuza olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Cumhur İttifakı'nı bu çerçevede oluşturduk. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da da bu çalışma, bu heyecan, Türkiye'nin önüne koyduğumuz bu hizmetler Cumhur İttifakı'nı iktidara taşıyacaktır. Cumhurbaşkanımızı da yeniden cumhurbaşkanı yapacaktır." dedi.
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