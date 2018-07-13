Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'

Eski TBMM Başkanı Kahraman, 24 Haziran seçimlerinde aday olmadı. Hem Meclis Başkanlığı, hem de Milletvekilliği sona erdi. Ancak Kahraman TBMM’de Genel Kurul salonuna girip toplantılara katılıyor, ya da protokol locasına çıkıp görüşmeleri izliyor. Meclis iç tüzüğüne göre Milletvekili olmayan kişilerin Genel Kurul salonuna girmeleri yasak.

YASAĞA UYMUYOR

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Kahraman bu yasağa uymuyor. Bakanların yemin töreni ve TBMM Başkanlığı seçiminde locada oturan Kahraman, milletvekillerinden başkasının girmesi yasak olan Genel Kurul’a da inip tebrik kuyruğuna katıldı.

45 BİN TL HARCAMA YAPILDI

Kahraman, görevi bırakırken Meclis’e ait Audi A-8 Long marka bir makam aracı da aldı. Arabasına küçük TV dahil bazı aksesuarlar eklendi ve 45 bin lira harcama yapıldı.

