Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'

Eski TBMM Başkanı Kahraman, 24 Haziran seçimlerinde aday olmadı. Hem Meclis Başkanlığı, hem de Milletvekilliği sona erdi. Ancak Kahraman TBMM’de Genel Kurul salonuna girip toplantılara katılıyor, ya da protokol locasına çıkıp görüşmeleri izliyor. Meclis iç tüzüğüne göre Milletvekili olmayan kişilerin Genel Kurul salonuna girmeleri yasak.
YASAĞA UYMUYOR
Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Kahraman bu yasağa uymuyor. Bakanların yemin töreni ve TBMM Başkanlığı seçiminde locada oturan Kahraman, milletvekillerinden başkasının girmesi yasak olan Genel Kurul’a da inip tebrik kuyruğuna katıldı.
45 BİN TL HARCAMA YAPILDI
Kahraman, görevi bırakırken Meclis’e ait Audi A-8 Long marka bir makam aracı da aldı. Arabasına küçük TV dahil bazı aksesuarlar eklendi ve 45 bin lira harcama yapıldı.
OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor
14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı
Sular ısınıyor, İsrail füze ateşledi
Muharrem İnce'nin açıklamalarına Engin Altay'dan yanıt: O gece çıkıp ne diyecektik?
İran NATO'ya sert çıktı, Türkiye sınırını işaret etti
Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Okuyucu Yorumları 1 yorum