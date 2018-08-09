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Oru'daki sel felaketi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: -"Ordu'da tarım kredi ve devlet bankalarına olan borçlar ile vergi ve SSK alacakları ertelenmeli; fındık taban fiyatı 15 TL olarak acilen açıklanmalıdır"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sel felaketi dolayısıyla, Ordu'da, tarım kredi ve devlet bankalarına olan borçlar ile vergi ve SSK alacaklarının ertelenmesi; fındık taban fiyatının 15 TL olarak acilen açıklanması gerektiğini söyledi.

Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ordu'daki sağanağın büyük bir sel felaketine neden olduğunu anımsattı.

Perşembe, Fatsa, Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde maddi anlamda hasarlar meydana geldiğini, beş kişinin yaralandığını aktaran Enginyurt, can kaybının olmamasının bir teselli olduğunu vurguladı.

Fındık hasat mevsiminde olunması sebebiyle, üreticilerin kurutmak üzere harmana serdiği fındıkların sel sularıyla denize döküldüğünü ifade eden Enginyurt, "Maddi ve manevi anlamda büyük hasarlar getiren bu afet Ordu ilinde 500 bin insanı direkt olarak etkilemiştir. Sel dolayısıyla Ordu'da tarım kredi, devlet bankalarına olan borçlar ile vergi ve SSK alacakları ertelenmeli, fındık taban fiyatı 15 TL olarak acilen açıklanmalıdır. Ordu, acilen afet kapsamına alınmalı, söz değil icraat yapılmalıdır." diye konuştu.

Enginyurt, selde 8 köprünün yıkıldığını da hatırlatarak, "Köprüyü yapan müteahhit, bunu teslim alan, teknik anlamda 'tamam' diyenler derhal soruşturmalıdır. Yıkılan köprülerin yerine Osmanlı döneminde yapılan kemer köprü uygulamasına geçilmelidir." diye konuştu.

Ordu'daki HES'lerin de yeniden dikkatle incelenmesi gerektiğini dile getiren Enginyurt, bunun "Allah'ın afeti" olarak geçiştirilmemesi gerektiğini, çünkü HES'lerin dere yataklarını bozduğunu savundu.

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Anahtar Kelimeler:
cemal enginyurt ordu sel felaketi

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