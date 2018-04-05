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Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman: - "Ruhsatlı ya da ruhsatsız silah meselesi değil, ruh meselesi. Hiç kimse Azrail değildir. Can alma hakkı yalnız Cenabı Allah'a aittir"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin, "Ruhsatlı ya da ruhsatsız silah meselesi değil. Ruh meselesi. Hiç kimse Azrail değildir. Can alma hakkı yalnız Cenabı Allah'a aittir." değerlendirmesini yaptı.

TBMM Genel Kurulunda, grup önerileri görüşmeleri sürerken, MHP, HDP, CHP ve AK Parti Grup Başkanvekilleri söz alarak, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili üzüntülerini dile getirdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da söz alarak, bütün Meclis adına üzüntülerin ifade edildiğini belirtti ve "Ruhsatlı ya da ruhsatsız silah meselesi değil. Ruh meselesi. Hiç kimse Azrail değildir. Can alma hakkı yalnız Cenabı Allah'a aittir." dedi.

Ölümün asla ve kata olmaması gerektiğini vurgulayan Kahraman, "İnşallah o noktada Türkiye'de ilerleme olur. Bir cinnetin uzantısı olsa gerek. Kadın ya da erkek, can mukaddestir. Asla ve kata cana kastedilmemesi elzemdir." diye konuştu.

Öte yandan, Genel Kurul'da, CHP'nin avukatlarla ilgili araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde silahlı saldırı genel kurul İsmail Kahraman

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