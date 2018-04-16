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Osmaniye'de CHP'liler OHAL'e karşı oturma eylemi yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de CHP'liler, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının sona erdirilmesi için 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' sloganıyla oturma eylemi yaptı.

Osmaniye'de CHP'liler OHAL'e karşı oturma eylemi yaptı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de CHP'liler, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının sona erdirilmesi için 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' sloganıyla oturma eylemi yaptı.
Türkiye genelinde olduğu gibi saat 12.00'de merkez Rahime Hatun Meydanı'nda toplanan CHP'liler, yaklaşık bir saat oturarak, OHAL'in 7'nci kez 3 ay süreyle daha uzatılmasını protesto etti. Etkinliğe CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de katıldı.
Burada basın açıklaması yapan CHP Osmaniye İl Başkanı Nedim Ünlü, "Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında, 'Evet' demenin devletin tüm kuramlarıyla desteklendiği, 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır" dedi.
Yapılan açıklamanın ardından 1 saatlik oturma eylemi yapan CHP'liler daha sonra dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Osmaniye'de CHP'liler OHAL'e karşı oturma eylemi yaptıOsmaniye'de CHP'liler OHAL'e karşı oturma eylemi yaptıOsmaniye'de CHP'liler OHAL'e karşı oturma eylemi yaptıOsmaniye'de CHP'liler OHAL'e karşı oturma eylemi yaptı

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