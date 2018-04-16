HABER

Osmaniye'de CHP'liler OHAL'e karşı oturma eylemi yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 19:46 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de CHP'liler, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının sona erdirilmesi için 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' sloganıyla oturma eylemi yaptı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de CHP'liler, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının sona erdirilmesi için 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' sloganıyla oturma eylemi yaptı. Türkiye genelinde olduğu gibi saat 12.00'de merkez Rahime Hatun Meydanı'nda toplanan CHP'liler, yaklaşık bir saat oturarak, OHAL'in 7'nci kez 3 ay süreyle daha uzatılmasını protesto etti. Etkinliğe CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de katıldı. Burada basın açıklaması yapan CHP Osmaniye İl Başkanı Nedim Ünlü, "Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında, 'Evet' demenin devletin tüm kuramlarıyla desteklendiği, 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır" dedi. Yapılan açıklamanın ardından 1 saatlik oturma eylemi yapan CHP'liler daha sonra dağıldı.

Olay iddia: Baykal ve Erdoğan anlaştıOlay iddia: Baykal ve Erdoğan anlaştı
ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!
Xiaomi ve GoPro hakkında bomba gibi iddia!Xiaomi ve GoPro hakkında bomba gibi iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?

Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?

Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır

Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır

Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama

Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama

Bomba iddia: Yunanistan, Türk petrolünü çalıyor

Bomba iddia: Yunanistan, Türk petrolünü çalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.