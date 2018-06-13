Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Ovit Tüneli'nin açılması mükemmel bir hadise oldu. Elbette bizim sanayi, ticaret ve ekonomimizi olumlu yönde etkileyecek." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Erzurum'un İspir ilçesinde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile bugün Erzurum'daki eski havaalanı yolu üzerindeki Palandöken Lojistik Merkezinin açılışını yaptıklarını anımsattı ancak günün en önemli hadisesinin Ovit Tüneli'nin açılması olduğunu belirtti.

Akdağ, şöyle devam etti:

"Çünkü bu bizim aşağı yukarı 140 yıllık bir hayalimizdi, hedefimizdi. Bundan yaklaşık 10 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız konuşmaları hatırlıyorum. Bana 'Recep Bey şu Karadeniz otoyolunu bitirelim, inşallah Ovit'i yapacağız' demişti. Ovit tünelinin açılması mükemmel bir hadise oldu. Rize ile Erzurum, Rize ile İspir, İkizdere ile İspir birbirine çok yaklaşmış oldu. Elbette bizim sanayi, ticaret ve ekonomimizi olumlu yönde etkileyecek. Artık 'Ovit'ten kışın geçmeye çalışan bir kişi orada mahsur kaldı, Allah korusun hayati tehlikede' demeyeceğimiz günlere gelmiş olduk."

Akdağ, önümüzdeki yıllarda da bu hamlelerin devam edeceğini vurgulayarak, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı, AK Parti'nin iktidarı hizmet demektir. Bizim için bütün mesele insanımıza, vatandaşımıza hizmet etmek. Bu hizmeti yapacağız." ifadesini kullandı.

Akdağ, toplantının ardından İspir Belediyesince düzenlenen programda vatandaşlarla iftar yaptı.

