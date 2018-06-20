Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Oy, birine kızılarak tepkiyle verilecek bir şey değildir. Oy, küçük hesaplarla ve küçük görüşlerle tayin edilecek bir şey değildir. Bu milletin ve ülkenin gelecek yürüyüşüne tekabül edecek bir seçimle karşı karşıyayız. Bu bakımdan Türkiye'nin bu seçimi, 'Ben vermedim, şu da şuna versin, bu sefer de böyle olsun.' diye alelade düşünülecek bir konu olmaktan çıkmıştır." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (NOSAB) bir tekstil fabrikasında işçilere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 24 Haziran'da siyasi tarihinin en önemli seçimini yaşayacağını söyledi.

Seçimin Türkiye için yeni bir dönemeç ve başlangıç noktası olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Oy, bir sorumluluktur, mükellefiyettir, bir vatandaşlık hakkıdır. Bir oy bazen bir ülkenin kaderini tayin edecek öneme sahip olabilir." diye konuştu.

Bir oyla seçimlerin kazanıldığı, bir oyla da kaybedildiği durumların yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Oyun ehemmiyeti ve kıymeti çok önemlidir. Oy, bu bilinçle ve tasavvurla kullanılması gereken bir şeydir. Bu bakımdan sizlerin vereceği oy, atacağınız pusula Türkiye'nin gelecek kaderini tayin edecek öneme sahip olacaktır. O bakımdan oy tercihini belirlerken bu çerçevede yaklaşmanızı istirham ediyorum. Oy, birine kızılarak tepkiyle verilecek bir şey değildir. Oy, küçük hesaplarla ve küçük görüşlerle tayin edilecek bir şey değildir. Bu milletin ve ülkenin gelecek yürüyüşüne tekabül edecek bir seçimle karşı karşıyayız. Bu bakımdan Türkiye'nin bu seçimi, 'Ben vermedim, şu da şuna versin, bu sefer de böyle olsun.' diye alelade düşünülecek bir konu olmaktan çıkmıştır."