Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Oy, birine kızılarak tepkiyle verilecek bir şey değildir. Oy, küçük hesaplarla ve küçük görüşlerle tayin edilecek bir şey değildir. Bu milletin ve ülkenin gelecek yürüyüşüne tekabül edecek bir seçimle karşı karşıyayız. Bu bakımdan Türkiye'nin bu seçimi, 'Ben vermedim, şu da şuna versin, bu sefer de böyle olsun.' diye alelade düşünülecek bir konu olmaktan çıkmıştır." dedi.
Çavuşoğlu, Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (NOSAB) bir tekstil fabrikasında işçilere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 24 Haziran'da siyasi tarihinin en önemli seçimini yaşayacağını söyledi.
Seçimin Türkiye için yeni bir dönemeç ve başlangıç noktası olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Oy, bir sorumluluktur, mükellefiyettir, bir vatandaşlık hakkıdır. Bir oy bazen bir ülkenin kaderini tayin edecek öneme sahip olabilir." diye konuştu.
Bir oyla seçimlerin kazanıldığı, bir oyla da kaybedildiği durumların yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Oyun ehemmiyeti ve kıymeti çok önemlidir. Oy, bu bilinçle ve tasavvurla kullanılması gereken bir şeydir. Bu bakımdan sizlerin vereceği oy, atacağınız pusula Türkiye'nin gelecek kaderini tayin edecek öneme sahip olacaktır. O bakımdan oy tercihini belirlerken bu çerçevede yaklaşmanızı istirham ediyorum. Oy, birine kızılarak tepkiyle verilecek bir şey değildir. Oy, küçük hesaplarla ve küçük görüşlerle tayin edilecek bir şey değildir. Bu milletin ve ülkenin gelecek yürüyüşüne tekabül edecek bir seçimle karşı karşıyayız. Bu bakımdan Türkiye'nin bu seçimi, 'Ben vermedim, şu da şuna versin, bu sefer de böyle olsun.' diye alelade düşünülecek bir konu olmaktan çıkmıştır."
Hakan Çavuşoğlu, oy vermeden önce geçmişi ve Türkiye'nin geldiği noktayı mukayese etmek gerektiğini vurgulayarak, "Son 16 yılda Türkiye 3,7 kat büyümüştür. Son 16 yılda Türkiye'nin yıllık büyüme ortalaması 5,7'dir." ifadesini kullandı.
"Türkiye'nin hayal bile edemediği yatırımlar..."
Türkiye'nin 2002'den önce hayal bile edemediği yatırımların AK Parti döneminde hayata geçirildiğini ve herkes tarafından takdir edildiğini anlatan Çavuşoğlu, "Maalesef Türkiye'de belli bir grup, sırf AK Parti yaptı diye, sırf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığı nedeniyle yapılanları gözlerden kaçırmaya, hatta Türkiye'nin gidişini geri döndürmeye çalışıyor. Bu bir gerçek. Türkiye, son 16 yılda büyümesi öyle kolay da olmadı. Türkiye, son 16 yılda bir taraftan yatırımlarını yaptı. Sağlık, eğitim, ulaşım, enerji, savunma sanayi, yerli ve milli eksende dış politika... Diğer taraftan da kirli tezgahlara, oyunlara, saldırılara maruz kaldı. Türkiye, geçmişten bu yana çok zemin kaybetti ve diğer ülkelerle mesafesi açıldı." açıklamasını yaptı.
"Bizim sürekli pısırık, edilgen, ensesine vurulup lokması ağzından alınan, sadece talimat ve empoze edilenlerle iktifa eden bir millet olmaktan uzaklaşmamız gerekiyor." diyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türkiye'nin kendi kaderini kendisinin tayin etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Hakan Çavuşoğlu, terörle ciddi anlamda mücadele verildiğini belirterek, "Allah'ın izniyle bunların işini bitireceğiz, köküne kibrit suyu dökeceğiz. Birilerinin hoşuna gitmese de bu işi bitireceğiz. Şimdi birisi 'Afrin'e gitmeyin.' diyor, birisi 'Kandil'e gitmeyin.' diyor. Anlıyor musunuz terör, 40 yıldan beri neden bitmiyor? Birileri buradan besleniyor." diye konuştu.
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