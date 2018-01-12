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Oy kaybını önleyecek formül! MHP istedi AK Parti sıcak bakıyor

POLİTİKA HABERLERİ | 12.01.2018 04:42 | Son Güncelleme 39 dakika önce

AK Parti ile MHP’nin 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere yönelik seçim ittifakı konusunda formüller tartışılmaya başlandı. AK Parti’nin hukukçuları, farklı ülkelerde uygulanan seçim ittifaklarını inceliyor. Bu konuda yetki, Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) olacak. İttifakın, seçmenin kafasını karıştırmayacak sade ve anlaşılır olması için çalışma yürütülecek.

Oy kaybını önleyecek formül! MHP istedi AK Parti sıcak bakıyor

Tartışılan ittifak seçeneklerinden biri, MHP Lideri Bahçeli’nin dile getirdiği gibi işbirliğinin oy pusulasında görülmesi şeklinde olabilecek. Pusulada ittifak yapan partiler, üst bir çatı başlıkla yer alacak ve altında partilerin isimleri yazılacak. Partiler tüzel kişiliklerini korurken, hangi partinin kiminle ittifak yaptığı pusulada net şekilde görülecek.

Farklı ülkelerde uygulanan başka bir seçenek ise ittifakın deklare edilmesi, ancak oy pusulasında yer almaması şeklinde olabilecek. Seçimlerden önce partiler kiminle ittifak yapacaklarını kamuoyuna açıklayacaklar. Ancak oy pusulasında bu ittifak görünmeyecek. Her partinin seçmeni kendi partisine oy verecek.

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AK Parti'den son dakika MHP ile seçim ittifakı açıklaması
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MHP ak parti ittifak Cumhurbaşkanlığı seçimi 2019 seçimi

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