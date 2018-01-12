Oy kaybını önleyecek formül! MHP istedi AK Parti sıcak bakıyor

Tartışılan ittifak seçeneklerinden biri, MHP Lideri Bahçeli’nin dile getirdiği gibi işbirliğinin oy pusulasında görülmesi şeklinde olabilecek. Pusulada ittifak yapan partiler, üst bir çatı başlıkla yer alacak ve altında partilerin isimleri yazılacak. Partiler tüzel kişiliklerini korurken, hangi partinin kiminle ittifak yaptığı pusulada net şekilde görülecek.
Farklı ülkelerde uygulanan başka bir seçenek ise ittifakın deklare edilmesi, ancak oy pusulasında yer almaması şeklinde olabilecek. Seçimlerden önce partiler kiminle ittifak yapacaklarını kamuoyuna açıklayacaklar. Ancak oy pusulasında bu ittifak görünmeyecek. Her partinin seçmeni kendi partisine oy verecek.
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