Oy pusulasının verilmediği iddiası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Yusuf Göksün adlı vatandaş, oy kullanmak için gittiği okulda, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy pusulası verilmediğini savundu.
Göksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde oyunu kullanmak için Bahattin Kayalı Okulu'na gittiğini belirterek, sadece milletvekili seçimlerine oy kullandığını söyledi.
Oyunu kullandıktan sonra eve gittiğini anlatan Göksu, "Kızımla konuştuktan sonra bana cumhurbaşkanlığı için pusula vermediklerini fark ettim. Sadece bir oy kullandım. Tekrar okula geldim, derdimi anlattım. Ama bana pusula veren görevli itiraz etti. Şikayetçi olduk, tutanak tutuldu. Çok üzgünüm." diye konuştu.
AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Serpil Yıldız, Göksun'u ağlarken gördükten sonra olayı öğrendiğini kaydetti.
Yıldız, oy pusulasını veren görevlinin, cumhurbaşkanlığı pusulasını da verdiğini ve Göksun'un pusulayı içeride unuttuğunu iddia ettiğini belirterek, olayın takipçisi olduklarını belirtti.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması
Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Stephen Hawking'in en büyük korkusu!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum