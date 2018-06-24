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Oy pusulasının verilmediği iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 17:22 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir vatandaş, oy kullanmak için gittiği okulda cumhurbaşkanlığı seçimi için oy pusulası verilmediğini iddia etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Yusuf Göksün adlı vatandaş, oy kullanmak için gittiği okulda, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy pusulası verilmediğini savundu.

Göksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde oyunu kullanmak için Bahattin Kayalı Okulu'na gittiğini belirterek, sadece milletvekili seçimlerine oy kullandığını söyledi.

Oyunu kullandıktan sonra eve gittiğini anlatan Göksu, "Kızımla konuştuktan sonra bana cumhurbaşkanlığı için pusula vermediklerini fark ettim. Sadece bir oy kullandım. Tekrar okula geldim, derdimi anlattım. Ama bana pusula veren görevli itiraz etti. Şikayetçi olduk, tutanak tutuldu. Çok üzgünüm." diye konuştu.

AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Serpil Yıldız, Göksun'u ağlarken gördükten sonra olayı öğrendiğini kaydetti.

Yıldız, oy pusulasını veren görevlinin, cumhurbaşkanlığı pusulasını da verdiğini ve Göksun'un pusulayı içeride unuttuğunu iddia ettiğini belirterek, olayın takipçisi olduklarını belirtti.

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