HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Oyları bölmeyelim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: - "Oyları bölmeyelim, böldürülmesine de izin vermeyelim. Güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye diyoruz"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Oyları bölmeyelim, böldürülmesine de izin vermeyelim. Güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye diyoruz." dedi.

Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği Bozdağ, vatandaşlarla tokalaşıp sohbet etti.

AK Parti iktidarının yaptığı çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatan Bozdağ, 24 Haziran seçimlerinde hemşehrilerinden destek istedi.

Bozdağ, Türkiye'nin son 16 yıl içerisinde yakaladığı siyasi istikrarla, güçlü iktidar ve güven ortamı sayesinde her alanda, çok büyük değişimler yaşadığını vurgulayarak, "Türkiye ile aynı değişim ve gelişimi Yozgat da Çekerek de yaşamaktadır. İnşallah 2019'un başlarında ilimizde Yüksek Hızlı Tren test sürüşlerine başlayacak. Yozgat havaalanımızın temelini attık ve Yozgat halkı 2020, en geç 2021'de hava yolu ile yolculuk yapabilecek. Yaparsa yine AK Parti yapar diyoruz." ifadelerini kullandı.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye için son derece önemli olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Oyları bölmeyelim, böldürülmesine de izin vermeyelim. Güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye diyoruz. Çünkü, güçlü Türkiye olması için güçlü hükümet ve güçlü Meclis şarttır." dedi.

Bozdağ'ın esnaf ziyaretine, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt ve parti yöneticileri eşlik etti.

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Adalet Bakanı Gül: İnce'yi hangi Amerikalı, kim aradı? (2)Adalet Bakanı Gül: İnce'yi hangi Amerikalı, kim aradı? (2)
Akşener: Her sene 50 milyar dolarlık yatırım yapacağızAkşener: Her sene 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ çekerek Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.