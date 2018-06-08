KIRŞEHİR (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Oyları bölmeyelim, böldürülmesine de izin vermeyelim. Güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye diyoruz. Çünkü, güçlü Türkiye olması için güçlü hükümet ve güçlü Meclis şarttır." dedi. Bozdağ, Kırşehir Cacabey Meydanı'ndaki Kırşehir Belediyesi İçme Suyu Ana İshale Hattı ve Su Temin Sistemi'nin Rehabilitasyonu Projesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesislerin Kırşehir halkına hayırlı olması dileğinde bulundu. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın zirvede olduğu ramazan ayının idrak edildiği anlatan Bozdağ, Kırşehirlilerin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, çatışmaların, sıkıntıların yaşandığı yerlerdeki Müslümanlara da huzur, güven içinde geçirecekleri bayramlar temenni etti. Bozdağ, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu seçimle yürürlüğe konulacağını, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının varlığının, onların da bu sistemin değiştiğini kabul ettiklerini gösterdiğini vurgulayarak "Ama bakarsanız, muhalefet partileri ve adayları Türkiye'de hükümet sistemi değişmemiş gibi konuşmaya, çalışmaya, sistem değişikliğini yok saymaya devam ediyorlar. Tabiri caizse kafalarını kuma gömüyorlar. İster kabul et, ister kabul etme, ister kafanı kuma göm, ister gömme, Türkiye'de sistem değişti. 24 Haziran'da kazanan cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yeni sistemdeki ilk cumhurbaşkanı olacak ve yeni sisteme göre Türkiye'yi yönetecek. Bu değişmez bir hakikattir ama maalesef milleti aldatmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Türkiye'de iktidar olmanın yolunun artık milletin gönlünü kazanmaktan geçtiğini belirten Bozdağ, şunları söyledi: "Artık Türkiye'de iktidar olmanın tek yolu var. O da Kırşehirlinin gönlüne girmek, rızasını kazanmak, duasını ve desteğini kazanmaktır. Bunun dışında yol yoktur. Vekil transferiyle, tehditle, şantajla, baskıyla iktidar indirmek, ya da düdükle iktidar kaçırma dönemi kapanmıştır. İktidara vatandaş getirecek, eğer indirecekse bir iktidarı sadece vatandaş indirecektir. Yeni Türkiye'nin yeni dönemin demokrasinin sigortası milletin özgür iradesi olmuştur. Artık sigorta sizsiniz. Siz koruyacaksınız, tıpkı 15 Temmuz'da demokrasimizi, parlamentomuzu, cumhurbaşkanımızı, anayasamızı koruduğunuz gibi. Demokrasinin de yegane bekçisi artık aziz Türk milletidir." - "Türbe türbe, cami cami gezmeye başladı" Milletin geniş mutabakatının alınmasının Türkiye'nin de Kırşehir'in de hayrına olduğuna işaret eden Bekir Bozdağ, şöyle devam etti: "Biz Türkiye'nin hayrına yararına olan daha demokratik bir sistemi kurduk ama bundan rahatsızlar. Yüzde 50 artı 1'i alamayacaklarından dolayı rahatsızlar. Bu sistem, diniyle, kültürüyle, gelenekleriyle, tarihiyle, yaşam tarzıyla, hak ve hürriyetleriyle kavgası olanlara, milletimizi devletimizi, bölmek isteyenlere, ayrılıkçılara, ırkçılara, aşırıcılara iktidar imkanı vermeyen bir sistemdir. Bu sistem, sadece milletle beraber olan, beraber yürüyen, hiza ve istikametini milletin gözünden alanlara iktidar imkanı veriyor. Şimdi bakın, bu Cumhuriyet Halk Partisi milletin gözüne girmek için atmadığı takla kalmadı. Bu sistem olduğu için yapıyor. AK Parti'ye 'AKP' diyorlardı. Halk oylamasında ne yaptılar, 'aman AKP demeyelim AK Parti'lilerin de oyuna ihtiyacımız var, AK Parti diyelim.' Adamların dilini düzeltti bu sistem. Bak şimdi bakıyorsunuz türbe türbe, cami cami gezmeye başladı. Milletin inançlarıyla kavgalı olanlar ne kadar inançlı olduklarını anlatmaya başladılar. Biz anlattırmıyoruz, bu sistem anlattırıyor. Çünkü bu sistemde yüzde 50 artı 1'e ihtiyaç duyuyorlar."

Bozdağ, seçimden sonra bir tasfiyenin olacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Şimdi seçimden sonra bir tasfiye olacak. Kılıçdaroğlu mu gidecek, yoksa Sayın İnce mi gidecek? Genel Başkanlığı Sayın Kılıçdaroğlu devam mı ettirecek yoksa Sayın İnce mi alacak? Bir değişim olacak. Emin olun olacak. Türkiye'nin cumhurbaşkanlığında değil, CHP'nin genel başkanlığında ve muhalefet partilerinin genel başkanlıklarında, milletin sandıkta verdiği reyle değişim olacak. Bundan sonra siyasette değişim için kirli oyunlara, kaset operasyonlarına başka tür ahlaksızlıklara, hukuksuzluklara, iftiralara ihtiyaç yoktur. Vatandaş sandıkta notunu verdiği zaman mesele bitiyor. Değişsin dediği gidecek. Kaybeden siyasetten tasfiye olacak. Değişim değişmez bir şekilde yeni dönemde iktidar olacaktır ve öyle kazanacaktır." Türkiye'nin geleceğe güvenle yürüdüğünü ifade eden Bozdağ, Türkiye'nin bu gücünü azaltmak isteyenlerin de Türkiye'yi durdurmak istediğini vurguladı. - "Bu Amerikalı kim kardeşim açıklasana"

Bozdağ, son 16 yılda Türkiye'nin ekonomik anlamda 3,5 kat büyüdüğünü, Türkiye'nin dört bir yanının hizmetlerle buluştuğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah'ın izniyle Türkiye'yi de Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı da durduramayacaksınız, yenemeyeceksiniz. Şimdi dört bir cepheden saldırıyorlar. Kukla istiyorlar esasında. Sayın İnce'ye Amerika'dan bir telefon gelmiş ya. 'Amerikalılar telefon etti.' diyor. Bu Amerikalı kim kardeşim açıklasana. Dürüst bir adama yakışan şey beni Amerikalı falanca aradı diye adını açıklaması lazım. Açıklamadı. Amerikalı bir laf söylemiş hemen inandı, biz doğru değil dedik bize inanmadı. Belge istedi. Belgeleri de gösterdik. Bakalım ne yapacak merak ediyorum. Elin Amerikalısı 'Biz Tayyip Erdoğan'ı yönetemiyoruz' diyor. 'Ama Sayın İnce'yi telefonla yönetebiliyoruz, bir telefon ediyoruz dediğimiz anında Türkiye'nin gündemine sokuyor. Ama, Tayyip Erdoğan'a gelince onların başkanlarının yüzüne 'PYD, YPG terör örgütüdür. Bir terör örgütü olan DEAŞ ile mücadele için PYD, YPG ile iş birliği yapmak büyük bir yanlıştır, 5 bin tır silah verdiniz, 2 bin kargo uçağı silah verdiniz, bunları Türkiye karşı kullanacaklar, bunu yapmayın, desteklemeyin, bölgeden uzaklaştırın, uzaklaştırmazsanız ben uzaklaştıracağım.' diyor. Uzaklaştıramadılar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarını yaptık. Bölgeyi teröristlerden bir bir temizledik. Amerika'ya bunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyorlar."

- "Biz hayal söylemiyoruz" Eksikleri veya yapamadıklarının olduğunu ancak onları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadrosunun tamamlayacağını kaydeden Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: "Biz hayal söylemiyoruz. Yapacaklarımızı anlatırken teminat olarak yaptıklarımızı gösteriyoruz. 16 yılda yaptıklarımız ortada. Gelecek yıllarda da aynı tempo ile devam edeceğiz. Yapamadıklarımızı, eksik olanları da yine biz yapacağız. Oyları bölmeyelim, böldürülmesine de izin vermeyelim. Güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye diyoruz. Çünkü, güçlü Türkiye olması için güçlü hükümet ve güçlü Meclis şarttır. Şimdi birileri çıkmış, 'Cumhurbaşkanının seçilmesini engelleyemiyoruz, hiç olmazsa cumhurbaşkanının partisi AK Parti'nin Meclis'teki çoğunluğunu engelleyelim.' diyorlar. 'Cumhurbaşkanlığında oraya ama Meclis'te falan filan yere' diye kara bir propaganda yapıyorlar. Unutmayın, bu propagandayı yapanlar AK Parti'li değildir, öyle görünüp AK Parti'lilerin aklını çelmek isteyenlerdir. Eğer cumhurbaşkanımızın parlamentoda çoğunluğu olmazsa, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eli ayağı bağlı olur."