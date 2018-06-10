SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Öyle bir oy verin ki İsrail üzülsün, Batı üzülsün. Kime oy vermezseniz Batı sevinir, Tayyip Erdoğan'a. Sivaslı hiçbir kardeşimin, hemşehrimin İsrail'i, Batıyı, emperyalistleri sevindirecek, Türkiye'deki terör örgütlerini, arkasında olan ülkeleri sevindirecek şekilde bir oy kullanmayacaklarını düşünüyorum. Onun için diyorum ki öyle bir oy verin ki Kudüs, Filistin ve Saraybosna sevinsin." dedi. Yılmaz, Sivas'ın Şarkışla ilçesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik etti. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Yılmaz, bu seçimlerde seçmenlerin iki oy kullanacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Meral Akşener'in yarışacağını dile getiren Yılmaz, "Allah için bunlar Tayyip Erdoğan ile rakip olabilirler mi? Bunlar Tayyip Erdoğan gibi başbakanlık yaptı mı? Bunlar Tayyip Erdoğan gibi Cumhurbaşkanlığı yaptı mı? Bunlar Tayyip Erdoğan gibi belediye başkanlığı yaptı mı?" diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türkiye'yi ziyaretinde, Türkiye için bölgesinde süper güç olduğunu söylediğini aktaran Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: "İşte bu ülkeyi bölgesinde süper güç haline getiren Tayyip Erdoğan bir tarafta, bir tarafta da diğerleri var. Allah için zor bir dönemden geçiyoruz ve güçlü bir lidere Türkiye'nin ihtiyacı var. Hangisi karşılar, inanın Tayyip Erdoğan dışında vereceğiniz oyların hiç biri Türkiye'yi güçlü bir yönetimi, güçlü lideri getirmez. Vereceğiniz her oy kayıp olur, bunu çok açık net şekilde söyleyeyim. Eğer bir kardeşim bunun böyle olmadığını söylüyorsa, inanın ki doğru söylemiyor." Şahsi kırgınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi. Yılmaz, "Güçlü bir liderliğin, güçlü bir yönetimin yanında güçlü bir parlamentonun da olması lazım. Tayyip Erdoğan'a destek verecek bir parlamentonun olması lazım." ifadelerini kullandı. Erdoğan'a çelme takacak, engelleyecek, önüne barajlar koyacak, engeller koyacak bir parlamentonun oluşmaması gerektiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti: