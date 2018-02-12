Öz; “Nazilli’ye 3 yılda 136 milyonluk yatırım yaptık”

AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, “AK Parti olarak Aydın’ın en büyük ilçesi olan Nazilli’ye son üç yılda 14 yatırım yaptık ve bunların toplam maliyeti yaklaşık 136 milyon lira” dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK parti olarak Aydın’a ne söz verdilerse yaptıklarını ifade ederek, Aydın’a yapılan yatırımları ilçe ile açıklayacağını söyledi. İlk olarak Aydın’ın en büyük ilçesi Nazilli’den başlayan Öz, “Nazilli’ye ne söz verdiysek yaptık. Son üç yılda ilçedeki 14 yatırıma yaklaşık 136 milyon lira harcandı. Bunun yanısıra yatırım planında yer alan projeler ise ya ihale aşamasında ya da devam etmektedir” dedi.

Anayasa Komisyonu Başkan Vekili, AK Parti Meclis Komisyonu Disiplin Kurulu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Aydın’ın Nazilli İlçesindeki yatırımların proje bedelleri ile birlikte başlama ve bitiş sürelerinden de söz ederek, “Nazilli Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi’nin derslik ve atölye binalarının inşaatı başladı ve 9 milyon 500 bin TL maliyetle 2019 yılında tamamlanacak. Nazilli Vergi Dairesi inşaatında sona gelindi ve bina ağustos 2018’de teslim edilecek. Maliyeti ise yaklaşık 6 milyon TL. İsabeyli Göleti ve Rekreasyon Alanı tamamlandı ve maliyeti 18 milyon TL. halen inşaatı devam eden Nazilli Kapalı Yüzme Havuzu 2018 yılı sonlarında tamamlanacak ve maliyeti 9 milyon TL. 11 milyon TL’ye malolacak olan Nazilli’nin ikinci Kapalı Spor Salonu ve Antrenman Sahası ise ihale aşamasında. Bu tesisler 2019 yılında tamamlanacak. Yıkılan eski polis okulunun yerine yapılacak olan Kaymakamlık Binası ise ihale aşamasında. Yaklaşık 20 milyon liraya ihale edilecek olan bina 2019 yılında tamamlanacak. Geçtiğimiz aylarda yıkımı tamamlanan Nazilli Eski Devlet Hastanesi’nin yerine yapılacak olan 32 derslikli ilkokul binası ise ihale aşamasında. 11 milyon liraya malolacak olan okul 2019 yılında Milli Eğitime teslim edilecek. Yine aynı arsa üzerine yapılacak olan 8 derslikli anaokul ise 2 milyon 500 TL’ye malolacak ve o bina da 2019 yılında teslim edilecek. Toplam maliyetleri bir milyon 875 bin TL olan Karaçay Mahallesi, Aydoğdu Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’ne yapılacak olan 3 adet 112 İstasyon binası 2018 yılında tamamlanacak. İhale aşamasındaki eski SSK Hastanesinin yerine yapılacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2019 yılında tamamlanacak ve 15 milyon TL’ye malolacak. Aynı arsa içerisinde yapılacak olan ihale aşamasındaki Sağlıklı Hayat Merkezi ise 7 milyon TL’ye malolacak ve o merkez de 2019 yılında tamamlanacak. 25 milyon TL’ye maledilen ve Nazilli’ye değer katacak olan Gençlik Merkezi ise hizmete başlama aşamasındadır. Toplam bedelleri 135 milyon 875 bin TL olan 14 yatırımın yanısıra Aydın-Denizli Otoyolu da imza aşamasında olup imza süreci tamamlandığında ihale aşamasına geçecektir. Nazilli-Ödemiş yolunun 2018 yatırım planına alınma görüşmeleri de tamamlanmış olup 2018 yılı içerisinde de ihaleye çıkacaktır. Nazilli’mize hayırlı olsun. AK Parti Söz verir, yapar” dedi.