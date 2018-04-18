Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Güney Kore Dışişleri Bakanını kabul etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’da bulunan Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha’nı kabul etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, başkent Taşkent’te Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha’nı kabul etti. Görüşmede Özbekistan ve Güney Kore arasındaki ikili ilişkiler ele alındı, iki ülke arasındaki çok boyutlu ortaklığın geleceği masaya yatırıldı.

Şavkat Mirziyoyev, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Kore yarımadasında barışı sağlamak için gösterdiği çabaları sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Mirziyoyev’in 2017 Kasım ayında Güney Kore’ye gerçekleştirdiği devlet ziyareti kapsamında varılan anlaşmalar, ikili ilişkilerin yeni boyuta ulaşmasında önemli olduğu vurgulandı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Kore vatandaşlarına vize muafiyeti tanındığı için Şavkat Mirziyoyev’e teşekkürlerini sundu. Taşkent’te düzenlenen "Barış süreci, güvenlik alanında iş birliği ve bölgesel ortaklık" temalı Afganistan Barış Konferansı’nın kıtada barış ve istikrarın sağlanmasında rolü büyük olacağını vurguladı.

Özbekistan ekonomisindeki bugüne kadar yapılan Kore yatırım hacminin 7 milyar dolardan fazla olduğu, Kore şirketleri tarafından toplam değeri 5 milyar dolarlık yeni projelerin gerçekleştirilmekte olduğu kaydedildi.