Özbekistan heyeti TBMM'de

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, Özbekistan Parlamentosu Yasama ve Hukuk Komitesi Başkanı Tulkin Abdussattarov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kabulde konuşan Ünüvar, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Özbekistan, Türkiye'nin hem dostu hem de kardeşidir. Biz sizi kendimizden ayrı görmüyoruz. Aynı, din, dil, soy ve kültürden geliyoruz." dedi.
Abdussattarov da Ünüvar'a kendilerini ağırladığı için teşekkür etti ve iki ülkenin kardeş olduğunu belirtti.
Kabulde, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile Karaman Milletvekili Recep Şeker, Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Uşak Milletvekili Alim Tunç ile Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet İlker Çitil de yer aldı.
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