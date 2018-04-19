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Özbekistan’a gaz işleme tesisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 15:55 | Son Güncelleme

Buhara’daki 3 milyar dolarlık “Kandım” Gaz İşleme Tesisleri, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Rusya’nın enerji şirketi Lukoil’in Başkanı Vahit Alekperov tarafından açıldı.Özbekistan’ın Buhara vilayetindeki Kandım doğalgaz sahasında toplam proje tutarı 3 milyar dolarlık “Kandım” Gaz İşleme Tesisleri açılış töreni düzenlendi.

Buhara’daki 3 milyar dolarlık “Kandım” Gaz İşleme Tesisleri, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Rusya’nın enerji şirketi Lukoil’in Başkanı Vahit Alekperov tarafından açıldı.
Özbekistan’ın Buhara vilayetindeki Kandım doğalgaz sahasında toplam proje tutarı 3 milyar dolarlık “Kandım” Gaz İşleme Tesisleri açılış töreni düzenlendi. Birinci etabı 2017 Kasım’da faaliyete açılan tesislerin ikinci etabının da bugünkü törenle faaliyete geçmesiyle yıllık 8. 1 milyar metreküp doğalgaz elde etme imkanı sağlandı. “Kandım” Gaz İşleme Tesisleri açılış törenine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Rusya’nın enerji şirketi Lukoil’in Başkanı Vahit Alekperov katıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin’in gönderdiği kutlama mektubunu açılış törenina katılan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak okudu.
“Uzbekneftegaz” (Özbek Petrol ve Gaz Kurumu) ve Lukoil ortaklığında gerçekleştirilen bu dev projenin inşaatı tam iki sene önce, 19 Nisan 2016’da dönemin Özbekistan Başbakanı Şavkat Mirziyoyev’in katıldığı temel atma töreniyle başlamıştı.
“Kandım” Gaz İşleme Tesisleri faaliyeti için 114 üretim kuyusu, 11 üretim sahası ve 4 depo inşa edildi. Gaz işleme tesislerinin inşaatı çerçevesinde 370 kilometre doğalgaz boru hattı ile 160 kilometre karayolu da yapıldı. Tesislerin bulunduğu, çöl bölgesi olan Karagöl ilçesinde 1500 kişi kapasiteli modern yaşam semti inşa edildi.
Orta Asya’daki en büyük işletmelerden biri olan Kandım Gaz İşleme Tesisleri’nin tam faaliyete başlamasıyla 2 bin kişiye istihdam sağlandı.

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