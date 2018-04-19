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Özbekistan’la güvenlik alanında işbirliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 11:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Avşar ve beraberindeki bakanlık heyeti, temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’a geldi.İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Avşar ve beraberindeki bakanlık heyeti, Özbekistan İçişleri Bakan birinci yardımcısı Tümgeneral Davron Nazarmyhammedov tarafından kabul edildi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Avşar ve beraberindeki bakanlık heyeti, temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’a geldi.
İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Avşar ve beraberindeki bakanlık heyeti, Özbekistan İçişleri Bakan birinci yardımcısı Tümgeneral Davron Nazarmyhammedov tarafından kabul edildi. Görüşmede Davron Nazarmyhammedov, İçişleri Bakanlığı heyetine Özbekistan’da İçişleri sisteminde gerçekleştirilmekte olan reformlar hakkında bilgi verdi. Müsteşar Yardımcısı Ahmet Avşar, Türkiye İçişleri Bakanlığının, cinayetlerin önlenmesine yönelik faaliyetlerini anlattı. Taraflar, iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasında işbirliğini geliştirme, bilgi ve deneyim paylaşımını arttırma konusunda fikir alışverişinde bulundular. Yarın, iki ülke uzmanları tarafından yapılacak görüşmede güvenlik alanında işbirliği, eğitim programları gibi alanlarda Özbekistan ve Türkiye hükümetleri arasında imzalanması beklenen anlaşmaların taslakları görüşülecek.
Program kapsamında Türkiye İçişleri Bakanlığı heyeti, Semerkant’a da ziyarette bulunacak.

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