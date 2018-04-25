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(ÖZEL) Sanatçı Bedri Baykam’dan CHP’ye sert eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 09:48 | Son Güncelleme

Sanatçı Bedri Baykam, “Herkesi seçen ve atayan bir başkan olmayayım tam tersine hamal olayım ama hiçbir milletvekilini, belediye başkanını, ilçe başkanını ben seçmeyeyim.

(ÖZEL) Sanatçı Bedri Baykam’dan CHP’ye sert eleştiri

Sanatçı Bedri Baykam, “Herkesi seçen ve atayan bir başkan olmayayım tam tersine hamal olayım ama hiçbir milletvekilini, belediye başkanını, ilçe başkanını ben seçmeyeyim. Partinin altıncı katı seçmesin orada yaşayan insanlar seçsin ve demokrasi böyle yaşama geçsin dedim. Yaşamadığım entrika ve kumpas kalmadı” dedi.

Ünlü Ressam Bedri Baykam, Dünya Sanat Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) sert eleştirilerde bulundu. Baykam, CHP’de yöneticilerin halk tarafından seçildiği ve halkın kendi kendini yönettiği bir sistemi hayata geçirmeye çalıştığını fakat başına gelmeyen entrika ve kumpasın kalmadığını söyledi.

Baykam, şu ifadeleri kullandı: “Dedim ki; CHP’yi ben yöneteyim ve hiç kimseyi seçmeyeyim. Herkesi seçen ve atayan bir başkan olmayayım tam tersine hamal olayım ama hiçbir milletvekilini, belediye başkanını, ilçe başkanını ben seçmeyeyim. Partinin altıncı katı seçmesin orada yaşayan insanlar seçsin ve demokrasi böyle yaşama geçsin dedim. Yaşamadığım entrika ve kumpas kalmadı. O son tüzük darbesi yapılmasa belki gerçekten halkın kendini yönettiği, kendini seçtiği ve liderlerin başka kaprislerine mahkum olmadığı bir siyaset düzeni getirmeyi denedim”.

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