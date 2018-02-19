Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Afrin’e Suriye ordusu girerse Cumhurbaşkanı’nın söylediği büyük laflar nerede olacak?" dedi, ardından da itidal çağrısında bulundu. CHP Grup Başkanveli Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’ın "İttifakın oy oranı yüzde 65’tir" sözlerini sarf ettiğini belirterek, "Buna tıpta fantom etkisi diyorlar. Bir uzuv koptuysa, beyin bu kaybı kabul etmez. Örneğin beyinde, olmayan kolun olmayan avucunun içi kaşınabiliyor. MHP yöneticilerinde Fantom etkisi var, olmayan bir şeyi varmış gibi sanıyorlar. Halen arkasında milliyetçiler duruyor sanıyor. Oysa 16 Nisan günü 5 milliyetçiden 4’ü sizinle hareket etmedi, ’hayır’ oyu verdi. Olmadık iş birliklerine, olmadık kucaklaşmalara, olmadık rezaletlere, olmadık ittifaklara devam ediyorsunuz. MHP getirdiğinden çok götürüyor, AKP ile birliktelik MHP’yi eritiyor, sıfıra getiriyor. O yüzden ittifaka ihtiyaç var. Çarşamba günü Meclise verilecek teklif, MHP’nin barajın altında olduğuna iki tarafın milletvekillerinin birden imza atmasıdır. Güya sembol, amblem duruyor ama amblem var ortada parti diye bir şey yok. Rozet var, ilke diye bir şey yok. Arşiv var, o söylenenlerden eser yok. Geçmişteki bütün eleştiri, hakaretler duruyor, ortada değişen bir şey yok ama bir tek şey var. koltuk hevesi, ne olursa olsun parlamentoda olma zorunluluğu. İttifaka Beyefendi ayyıldız ittifakı diyor. Ay Meclis, yıldızın Cumhurbaşkanlığı olduğunu söylüyor. Dervişin fikri neyse zikri odur. Bir yıldız varsa, millet, halk, Meclistir. Bugün Meclisi, sarayın uydusu yapmaya çalıştığını itiraf etmektedir. Siz, Erdoğan’ın uydusu olabilirsiniz ama bu milleti sarayın uydusu yapmanıza izin vermeyeceğiz. Osmanlı’ya en çok referans yapan iki partinin Osmanlı tokadını seçmenden yiyeceklerine hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"Tek yumurta ikizine dönüştüler"

AK Parti ve MHP’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, "AKP ile MHP eskiden çift yumurta ikiziydi ama son dönemde tek yumurta ikizine dönüştüler. Arada hiçbir fark yok. Konuşmalar Saray’dan yazılıyor, iki tarafa da yollanıyor, aynı konuşmayı Cumhurbaşkanı da Binali Yıldırım da Bahçeli de yapıyor. Yıldırım, araya parça atıyor, doğaçlama yapıyor, metne çok sadık değil. Ama Bahçeli metne sadık. Bahçeli, sufle alıyor mu bilinmez ama metne tam sadık. Değme tiyatro sanatçısının yapamayacağı bir ezberi, Saray’ın jargonu üzerinden, Saray’ın kendisine yolladığı metin üzerinden okuyor. Saray ne hakarette bulunuyorsa aynısını söylüyor, saray ne savunmada bulunuyorsa aynısını söylüyor, Saray’ın ne argümanı varsa Devlet Bey’in de o argümanı var" dedi.

"İtidal telkin ediyoruz"

Suriye ordusunun Afrin’e gireceğine ilişkin haberlerin sorulması üzerine Özel, "Afrin’e Suriye ordusu girerse bu Cumhurbaşkanı’nın söylediği büyük laflar nerede olacak? Yeniden bir durum değerlendirmesi yapılmaz, uluslararası camia harekete geçirilerek, bu işe Suriye ve Türkiye açısından çatışmasız bir çözüm bulunmazsa her iki tarafa da kaybettirecek ama bu coğrafya üzerinde emperyalist amaçları olan, bu coğrafya üzerinde çeşitli kazanım hesapları olan dev uluslararası güçlerin hesaplarına gelecek bir çatışma ortamı olabilir. İtidal telkin ediyoruz. Bu sıcak gelişme doğruysa hükümetin Meclise bilgi vermesi gerekiyor. Hiç değilse genel görüşme açılarak tüm partilerin görüşlerinin alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.