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Özgür Özel: CHP bu sıkıntılı süreçten güçlü bir şekilde çıkacaktır -2

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2018 16:49 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel,  CHP'deki olağanüstü kurultay sürecine ilişkin, "CHP bu sıkıntılı süreçten güçlü bir şekilde çıkacaktır" dedi.

Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'deki olağanüstü kurultay sürecine ilişkin, "CHP bu sıkıntılı süreçten güçlü bir şekilde çıkacaktır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, piyasaların hareketliliğine ilişkin "Piyasalar kapandığında dolar 5.20 idi. 5.40’ı gördü. Şu an 5.35 artış süreci devam ediyor. Bu kadar piyasaların oynaması yönetim krizinden başka bir şey değil. Piyasalara dünyaya güven vermemesinden kaynaklanıyor, Türkiye ekonomisini bu kadar kırılgan hale getirdi. Birçok para birimi ABD parasına karşı değer kaybediyor Endonezya yüzde 7, Rusya 10.5, Türk Lirası yüzde 27 değer kaybetmiş durumda. Karşı karşıya kaldığımız durum, yüzde 40’ı biraz aşıyordu şimdi yüzde 40’ı buldu. Yani 2001 krizine dayanmış noktada. Lugatı, ekonomi yönetiminde güven son derece önemli. Ekonomi yönetiminin emanet edilmiş olduğu Berat Albayrak'a kimse güvenmiyor. Makro ekonomi konusunda akademik yetersizliği var. 6 ay sürecinde ders aldığını Marmara Üniversitesi'nden ders aldığını biliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE İRAN'A YAPTIRIMLAR KONUSUNDA EN ZARAR GÖREN ÜLKEDİR'

Özgür Özel, ABD'nin İran'a yaptırım kararına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Turpun büyüğü heybede. İran'a yaptırımlar konusunda Türkiye'nin asla taraf olmaması konusunda sorumluluk noktasında olanları uyarıyoruz. Türkiye İran'a yaptırımlar konusunda en zarar gören ülkedir. Türkiye'nin taraf olması; yarın sabah uyandığında ABD ile ilişkileri düzeltmek için taraf olabilir. İran'la ticari ilişkilerini göz önünde bulundurarak serin kanlı çözüm üretici diplomatik atak yapması gerekir. Meydan okumayla ya da bir tarafla saf tutarak çözüm bulunamaz çözüm diplomasidir."

'CHP BU SIKINTILI SÜREÇTEN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇIKACAKTIR'

Özgür Özel, Olağanüstü Kurultay sürecine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu kürsü CHP kürsüsüdür parti içi meseleleri tartışmak doğru değil hele hele doların durumu varken parti içi mesele konuşmak doğru değil parti genel merkezi çalışma yaptı. Yarın MYK var. İmza veren de vermeyen de CHP'li milletvekili bazında da böyle.Toplanan imzalar son derece önemlidir alınması gereken dersler alınmalı çıkarılması gereken dersler çıkarılmalıdır. MYK'da hassasiyetle değerlendirilecektir. CHP bu sıkıntılı süreçten güçlü bir şekilde çıkacaktır. CHP kurultay uzmanı Mahir Ünal kendi kongreleri öncesi açma germe hareketlerine karnımız tok. Mahir Ünal'ın içine neden Metin Külünk kaçmış, Mehmet Metiner niye kaçmış, onlar nerdeyse Mahir Ünal da yarın orada.Mahir Bey işine baksın, ülkeyi getirilen demokrasiye baksın."

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Özgür Özel: CHP bu sıkıntılı süreçten güçlü bir şekilde çıkacaktırÖzgür Özel: CHP bu sıkıntılı süreçten güçlü bir şekilde çıkacaktır
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