Özgür Özel: Cumhuriyet, demokrasi okur yazarlığı başlatıp ilk kursiyer de Erdoğan'ı kaydetmek lazım (2)

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, okuma-yazma seferberliğine destek olmak bir TV programına canlı bağlantı ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek "Bir okur yazarlık kampanyası başlatacaksak cumhuriyet-demokrasi okur yazarlığı başlatmak ilk kursiyeri olarak da Tayyip Erdoğan'ı oraya kaydetmek lazım" dedi. CHP Grup Başkanvekili ÖzgürÖzel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sabah bir televizyon programına katıldığını,okuma-yazma seferberliği ilan edildiğini söylediğini anımsatarak şöyle konuştu: "Müge Anlı'nın çok izlenen programına çıkmış. Devletin de medyanın da başısın. Okuma-yazma seferberliği ilan edecekmiş. Hakikatenmuhalefeti delirtelim bunlar delirirse hapishaneye tıkamadıklarımızı tımarhaneye tıkarız diye alay ediyorsanız olur. Türkiye'de okuma-yazma oranı yüzde 97 ya. Sen başkomutan maşkomutan hepsi bu ülkenin kurucu babalarına nefret ve yerlerine kendini koyma ile ilgili tuhaf azim, ve onunla ilgili kirli planın bir parçası. Atatürk ne yaptı? Kurucu liderler böyle yapar. O zaman yüzde 8'di okuma-yazma oranı. Okuma-yazma seferberliği yapıldı. Cumhuriyet ilan edildiğinde yüzde 4,5'lerde olan okur yazarlık yüzünden yapıldı. Yüzde 97'de okuma-yazma seferberliği. Hani ortalama zekadaki vatandaşa konuşmuyor. Bizi delirtmek için konuşuyor. Ve karşısındakinin aklıyla alay ederek konuşuyor. Bir seferberlik yapılacaksa modern toplumlarda medya okur yazarlığı, ilaç okur yazarlığı, bilişim okur yazarlığı önemlidir. Bir okur yazarlık kampanyası başlatacaksak Cumhuriyet-demokrasi okur yazarlığı başlatmak ilk kursiyeri olarak da Tayyip Erdoğan'ı oraya kaydetmek lazım. Cumhuriyet okur-yazarı olsaydı Müge Anlı'nın programı konusuz kalırdı. Neden? Kadın erkek eşitliği fıtrata aykırıdır dersen, atadığın bakan 'kadın börek açmıyorsa ben ona kadın demem' derse yaptığın bütün yanlış politikalar sonucunda aile bakanlığı deyip kadınları yok sayarsan ve kadının yerine aileyi kutsayıp evli olmayan kadını aile bütünlüğünün dışına çıkmak isteyenboşanmak isteyen kadını hedefe koyarsa 14 kat kadın cinayetlerini artırırsın. Müge Anlı da cinayetin peşine koşar. O yüzden biran önce cumhuriyet, demokrasi okur yazarı olda otur o tahtanın başına ilk dersi sen al da ondan sonra bugün Türkiye'yi düşürdüğün bu duruma hep beraber bir çare arayalım."