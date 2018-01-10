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Özgür Özel: Fotoğrafı görünce içim sızladı

POLİTİKA HABERLERİ | 10.01.2018 14:45 | Son Güncelleme 3 saat önce

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasına ilişkin "Maltepe belediye başkanının çektirdiği fotoğrafı görünce içim sızladı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP milletvekilleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle PMD'yi (Parlamento Muhabirleri Derneği) ziyaret etti. Özgür Özel, Bahçeli-Erdoğan görüşmesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"AKIL ALIR GİBİ BİR DURUM DEĞİL"

"Süleyman Demirel demişti ki 'siyasette bir gün uzun zamandır.' Bahçeli, 'siyasette 6.5 yıl kısa zamandır' diyerek Demirel'in geniş destek görmüş açıklamasına karşı 6.5 yıllık kısa zaman tarif ettiğini görüyoruz. Biz 6.5 yıl daha onlara destek olalım diyor. Bu akıl alır gibi bir durum değil. AKP'nin cumhurbaşkanı adayı belli değil ama MHP'nin ki belli. Yarın MHP kurultayı için de Genel Başkan adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diye açıklarsa şaşmamak gerekiyor Devlet Bahçeli'nin"

"İÇİM SIZLADI"

Özgür Özel, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasına ilişkin "Maltepe Belediye Başkanının çektirdiği fotoğrafı görünce içim sızladı" dedi.

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