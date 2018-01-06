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Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli için şok sözler: İki korkak...

POLİTİKA HABERLERİ | 06.01.2018 18:18 | Son Güncelleme 8 saat önce

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için ‘iki korkak’ nitelendirmesinde bulundu. Özel, Erdoğan ve Bahçeli’nin ‘kendi yarattıkları karanlıktan korkarak, yüksek sesle ittifak şarkıları söylediğini’ savundu.

Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli için şok sözler: İki korkak...

Kastamonu’daki CHP İl Kongresi’nde konuşan Özel, “Önümüzde yapılacak ilk seçimi bu kez bir referanduma dönüştürmek hepimizin boynunun borcudur. Türkiye'de birileri ittifak konuşuyor. Aslında iki korkak, kendi yarattıkları karanlıkta Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan birbirlerine sarılmış yüksek sesle ittifak şarkıları söylüyorlar” dedi.

CHP’nin içinden 15 Temmuz gecesi herhangi bir darbeci çıkmadığını kaydeden Özel, "Ama senin AKP dediğin parti karnı yarık gibi açıldı. İçinden 100 bin tane FETÖ'cü çıktı, çıkmaya da devam ediyor bir o kadarda içerde var” diye konuştu.

AĞBABA: 2019'DA ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, "2019'da Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan yönetemeyecek. 2019'da Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen onun değerlerini savunan bir anlayış yönetecek. Bundan kimsenin hiç kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Özgür Özel

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
partilerin isimleri bir kenara Reis ve Bahçeli ve onların yanında olanlar bundan sonra yola beraber devam edecekler. 15 Temmuz da Bozkurt işareti yapanlarla Rabia işareti yapanlar Tankların üzerine elele Omuz Omuza çıktığında bu karar alındı Bu; o vakit lağım çukurlarına gizlenmiş olanların yada "Tayyip gitsinde neolursa olsun" diyen çukur zihinlerin anlayabileceği bir şey deil heleki Genelbaşkanıın 15 Temmuz gecesi netür bi Kahramanlık(!) gösterdiği herkesçe bilinen bu yavşağın anlayabileceği birşey asla deil!
SUÇLULARIN YERİNE SAVCILARIN HAPSEDİLDİĞİ OLAYLAR: 1.Suriye ye tırlar ile silah gönderip 1 milyon kişiyi öldürtenler yerine savcılar. 2.deniz feneri hırsızları yerine savcılar. 3.youtub da hırsızlık görüntüsü olan bacanağın yerine savcılar. 4.17 aralık hırsızları yerine savcılar. 5.rüşvetle basın kuran onami yerine savcılar. 6.para sıfırlayan başçalan yerine savcılar.BU ÜLKEDE ADALET VAR MI.
Türkmen beyi ve başkomutan el ele daha çok güzel günler göreceğiz Allah devlet beyden razı olsun devlet adamlığı olmak bunu gerektirir
ilk seçimde her ikiside tarih olacaklar ve 1 yıl sonra kimse isimlerini bile anmayacak bu tutarsız bir dedikleri öbür dediklerini tutmayan ikiliyi.
Sn Bahçeli Neden Cumhur Diyor; Sanırım MHP Milliyetçiliği DEĞİL Bahçeli Milliyetçiliği Olsa Gerek, Sn Erdoğan; Bebek Katiline Bebek Katili Demeyip İMRALI dediği için, Bebek Katili İle İmralı da Devlet Görevlilerini Görüşme Emrini Verdiği için, Bebek Katilinin Mektubunu Diyarbakır Meydanlarda Mitinglerde Okutturup, Okutulan Bu Mektubu da Devlet TV si TRT de Canlı yayınlatan, AA Ajansından ise Tüm Dünyaya Önemli Haber Olarak Geçilmesini sağlayan, Terör Örgütü Elebaşının Bebek Katilinin Katil Sürüleri ile OSLO da görüşme Emrini Vermesi; Bahçeli Milliyetçiliği ile UYUŞTUĞU için. Saygılarımla
Siz varya bunların yaşını hesap ediyosunuzdur ölselerde iktidar olsak diye zaten başka çeresi yok Kimin ne zaman gideceğide belli değil deee ALLAH Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeliye uzun ömürler versin
Adam dün Fransada tüm dünyaya posta koydu bu vatandaşta Reis e korkak diyor..ne diyelim bizde Allah herkese akıl fikir versin.
Sn Erdoğan’ın 1 Temmuz 2013 tarihinde TAPE leri Ortaya Çıkmış olan ve BASIN ORGANLARINDA YAYINLANAN “Fatih yani siz var ya ne yaptığınızın farkında değilsiniz ya adam sanki şu anda Türkiye batmış bitmiş gibi bir manifesto açıklıyor, siz de bunu canlı olarak veriyorsunuz” sözleri üzerine Fatih Saraç, “İki-üç dakikaya kestiriyorum efendim” diyor." Sn Bahçeli Kendi Sesini bile DUYMAK İSTEMEYEN - İsmini TV den Kayan Yazısına bile tahammül Etmeyen Sn Erdoğan ile; MHP Milliyetçiliği için Değil, Bahçeli Milliyetçiliği ile UYUŞTUĞU için CUMHUR İttifakı Diyor. Diye Düşünmekteyim. Saygılarımla
Sn Bahçeli Neden Cumhur İttifakı diyor; Sn Erdoğan; 15 Temmuz 2016 tarihinde yüzlerce sivil ve güvenlik görevlilerimizin vefat etmelerine sebep olan FETÖ Terör Örgütü ELEBAŞI sına; Neredesin Vatanına Hasret Kaldın Diye Mesajlar Verdiği için, Bu terör Örgütüne "KENDİ SÖZÜYLE" NE İSTEDİYSE VERDİĞİ için, FETÖ Terör Örgütü TSK içerisinde TÜRK MİLLİYETÇİSİ Vatan Severleri Kumpas ile Ordudan Uzaklaştırdığı için, FETÖ Terör Örgütünün Kandırdığı için, EN ÖNEMLİSİ; Sn Erdoğan "MHP'nin başındaki beyefendi çıkıyor, aile çoluk çocuk nedir bilmez böyle bir derdi yok" dediği için, Saygılarımla.
özgür son zamanlarda çokca saçmalıyorsun,muharrem incede sen gibi ince hesaplar yaptı ama ke_mal de demokrasi?var koltuğu sana vermez merak etme.
allahın izniyle 2019 seçimlerinde ikiside yerin dibinde olacak
Özgür efendi, Kelimenin tam anlamıyla saçmalamışsın.
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen akepe başkanı recep de hemen görevinden alınıp azledilerek fetoculuktan halka açık bir şekilde yargılanmalıdır . .
Korkakmı onu diyen yada dillendiren bir zahmet aynanın karşısına geçip biraz kendini iyice incelesin lafa gerek yok
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