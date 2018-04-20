Özgür Suriye Ordusu’nun bazı birlikleri Rakka Askeri Konseyi’ne katıldı

Özgür Suriye Ordusu’na bağlı bazı gruplar Halep yakınlarındaki Rakka Askeri Konseyi’ne katıldıklarını açıkladı.
Rakka Askeri Konseyi’ne katılan gruplar yaptıkları açıklamada, Özgür Suriye Ordusu’ndaki bütün grupların geçtiğimiz Cumartesi günü Rakka Askeri Konseyi’ne katıldığını ifade etti. Rakka Askeri Konseyi Başkanı Albay Talip Errahman, Rakka Askeri Konseyi’nin maksadının Rakka, Tabaka, Tel Abyad ve Doğu Rakka kırsalını ve bölgeyi PKK’li teröristlerden kurtarmak olduğunu söyledi.
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