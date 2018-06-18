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Özhaseki: Atatürk hayatta olsa sizi değnekle kovalardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 15:54 | Son Güncelleme

SEÇİM çalışmalarını memleketi Kayseri'de sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Atatürk'ün partisinin başına gelen adamlar, siz nasıl oluyor da bu ülkeyi yıkmak isteyen hainlerin teröristlerin yanında yer alıyorsunuz ? Yazıklar olsun.

Özhaseki: Atatürk hayatta olsa sizi değnekle kovalardı

KAYSERİ, (DHA)- SEÇİM çalışmalarını memleketi Kayseri'de sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Atatürk'ün partisinin başına gelen adamlar, siz nasıl oluyor da bu ülkeyi yıkmak isteyen hainlerin teröristlerin yanında yer alıyorsunuz ? Yazıklar olsun. Atatürk hayatta olsaydı sizi değnekle kovalardı" dedi.
Bakan Özhaseki, ziyaret ettiği Akkışla ilçesinde ana muhalefet ve Millet İttifakı'nı eleştirdi. Bakan Özhaseki, "Bir gün olsun FETÖ denen lanet bir örgütü anlatıp şu tehlikeleri söyleyen bir Allah’ın kulu çıktı mı? Hayır, ama şu gerçeklik ortaya çıkmışken bunlara karşı nasıl mücadele edeceğinizi söyleyin bir tane çıksın. PKK’ya karsı nasıl mücadele edeceğini söyleyen. Hayır, söyleyemezler niye hapishanelere giderler ziyaret ederler sonra da bunların oyundan medet umarlar. Yazıklar olsun. Bu katiller ordusunun başındaki adam hapishanede ziyaret ediliyor. Eğer yiğitseniz mertseniz şehit ailelerinin yanına gelin. O acılı ailelerin yanına varın bir gün. O yavrularımızı hainler, katiller sürüsü arkasından vuruyorlar. Onların ailesinin hepsi ağlıyor. Ne yazık ki bizim Türkiye’de cumhurbaşkanlığına aday olmuş vatandaşlar o şehitlerin ailelerine geleceklerine, o katillerinin yanına gidiyorlar. Bu son derece üzücü bir hadise" dedi.
‘HAİNLERİ ZİYARET EDİYORLAR’
Bakan Özhaseki, "'Öcalan'a özgürlük heykelini dikeceğiz' diyen hainlerin yanına gidiyorlar ve onlarla bayramlaşıyorlar. Bunları biz hapishaneden çıkaracağız diyorlar. Yazıklar olsun. Hakikaten üzücü bir durumla karşı karşıyayız. İşte biz bu seçimlerde bu gerçekleri anlatmak zorundayız. Yurt dışında yapılan kötülükleri anlıyoruz. Batı'nın iki yüzlü davranmasını anlıyoruz. PKK terör örgütüne her taraf açık ama bize kapalı bunu anlıyorum. Ekonomik olarak bizi bunaltmak istiyorlar bunu anlıyorum. Ama özellikle içimizdekileri anlamakta güçlük çekiyorum" diye konuştu.
‘ATATÜRK HAYATTA OLSA SİZİ DEĞNEKLE KOVALARDI’
Atatürk'ün mirasçısı olduklarını söyleyen CHP'lileri eleştiren Özhaseki, "Atatürk hayatta olsaydı sizi değnekle kovalardı. Atatürk'ün partisinin başına gelen adamlar, siz nasıl oluyor da bu ülkeyi yıkmak isteyen hainlerin, teröristlerin yanında yer alıyorsunuz ? Bunu nasıl yaparsınız? Yazıklar olsun" dedi.

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Özhaseki: Atatürk hayatta olsa sizi değnekle kovalardı

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