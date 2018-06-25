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Özhaseki : HDP'ye oy verelim barajı aşsın hesabı yapmanın neticesi bu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 00:28 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, seçim sonrası parti merkezinde yaptığı açıklamada AK Parti'ye kötülük olsun diye hesap yapanların bir kere daha sandıkta hezimete uğradıklarını söyledi.

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ- OLCAY DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, seçim sonrası parti merkezinde yaptığı açıklamada AK Parti'ye kötülük olsun diye hesap yapanların bir kere daha sandıkta hezimete uğradıklarını söyledi. Özhaseki, ''Keşke kendi partilerinin ideolojilerini ortaya koysalar yapacaklarını söyleseler gerçek bir demokrat parti gibi davranıp işlerine baksalar. Ama asla böyle olmuyor. HDP'ye oy verelim barajı aşsın, gibi hesap yapıyorlar. Neticesi de işte böyle oluyor'' dedi.

AK Parti önünde toplanan partililere hitap eden Mehmet Özhaseki, havai fişek gösterileri arasında yaptığı ve sık sık alkışlarla tezahüratlarla sözü kesildi. Özhaseki, burada yaptığı açıklamada, ''Bugün çok güzel bir gün. Çünkü Türkiye'de yine çok sakin bir ortada insanlar, sandıklara gidip hür iradelerini ortaya koydular. Çıkan sonuçlardan dolayı elbette ki sevinçliyiz. Ama en büyük sevincimiz Türkiye'de demokrasinin gayet güzel bir şekilde işlemesi, insanların hür iradelerini ortaya koymaları ve neticesinde de yıllardır bu ülkeye hizmet eden elinden geleni yapan milleti ömrünü adamış bir liderin ilk başkan olarak seçilmesi. Bundan dolayı sevinçliyiz'' diyerek konuşmasına başladı. Kayseri'den 1. sıra milletvekili seçilen Özhaseki, şunları söyledi:

''Zaten seçimlere giderken bizim, söyleyecek çok şeyimiz var diyorduk. Bir taraftan Türkiye'nin tehditlerine karşı mücadele edeceğimizi bir taraftan yapacaklarımızı ve yaptıklarımızı anlatarak seçimlere girdik. Ama ,üzüntülü, üzücü bulduğumuz taraflarda var. Seçim sonuçları çıkmış, herkesin başüstüne demesi gerekirken halen birileri çıkıyor 'AA erken girdiydi, geç girdiydi' gibi algı operasyonu peşindeler. Bir önceki seçimlerde de sonuç çıktığında 'mühürsüz oylar vardı yoktu' gibi bir algı operasyonu peşine düşmüşlerdi. Ondan önceki seçimlerde de 'oylar çalınıyor' gibi bir takım algılarla insanların kafasını karıştırmaya çalıştılar. Bunu söyleyen insanlar, önce bu memlekete ne yaptıklarını düşünsünler. Sonra bu seçimlere gelinceye kadar ki hataları bir düşünsünler. Başka partilere isletme gibi davranıp, emanet milletvekili vermeler, bu seçimlerde de HDP barajı aşsın diye çabalamalar, oylarının bir kısmını tutup onlara verenler sadece AK Parti'ye kötülük olsun diye hesap yapanlar bir kere daha sandıkta hezimete uğradılar. Keşke kendi partilerinin ideolojilerini ortaya koysalar yapacaklarını söyleseler gerçek bir demokrat parti gibi davranıp işlerine baksalar. Ama asla böyle olmuyor. HDP'ye oy verelim barajı aşsın, Meral'e verelim bir şey olsun gibi hesap yapıyorlar. Neticesi de işte böyle oluyor. Rabbim bu ülkeye kötü gün göstermesin, güzel günler göstersin diye de dua ediyoruz.''

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