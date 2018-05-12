Özhaseki: İmar barışından gelen para, deprem için belediyelere kredi olacak 2

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışı yasa tasarısıyla ilgili olarak, toplanan paranın depreme hazırlık için belediyelere sıfır faizli kredi olarak verilip, değerlendirileceğini söyledi. Fuzuli katlı kavşağı açılış törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, imar barışı yasa tasarısıyla ilgili konuştu. Özhaseki, "Geçen haftayı meşgul eden konu vardı o da imar barışı. Orada bizim söylemeye çalıştığımız şuydu: Bizim belediyeciliğimiz döneminde 50'ye yakın mahalleyi gecekondulaşmadan kurtardık. Bunları imarlı hale getirdik. İnsanlar akan, kokan evlerden kurtuldu yepyeni evlere çıktılar. Bizim dışımızdaki birçok ilde ne yazık ki belediyeler kaçak yapılaşmaya göz yumdular. Türkiye'nin yüzde 60'a yakın bir kısmı kaçak yapı haline geldi. Elektrik, su bağlanması problem. Onun bir ekonomik değere dönüşmesi problem. Baştan sona problemler yumağı şeklinde devam ederken bu işi artık kesip atmak gerekir diyerek böyle bir karar alarak, imar barışını getirdik. Yasa dün akşam çıktı. Cumhurbaşkanımızda onayladıktan sonra Türkiye'de yaşayan vatandaşların yüzde 60'ı artık devletle mahkemelik olmaktan kurtulacak. Belediye başkanlarımız rahatlayacak. Bir de artık bu iş ekonomik değere dönecek. Oradan aldığımız parayı da kentsel dönüşümde kullanacağız. Şimdi ciddi bir para gelecek. Bu kaynak Türkiye'nin depreme hazırlığında kullanılacak. Biz deprem ülkesiyiz, sıkıntılıyız. Topraklarımızın yüzde 66'sı deprem bölgesinden oluşuyor. Nüfusumuzun yüzde 71'i de yani 55-60 milyon insanımız da her an deprem olabilecek bölgelerde oturuyorlar. O zaman bizim hazırlık yapmamız gerekmiyor mu? Evlerimizi daha sağlam hale getirmemiz gerekmiyor mu? İşte bunun için toplanan parayı da belediyelerimizde sıfır faizli kredi olarak verip, değerlendireceğiz. Bunların neticesinde Türkiye'de büyük bir dönüşüm başlayacak. Bu dönüşümden ekonomi istifade edecek. İstihdam artacak ve yepyeni kadrolara kavuşmuş olacağız. Bu yasanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. 'KARA KARA DÜŞÜNMEYE BAŞLADILAR' Seçim sürecine değinen Özhaseki, "40 gün sonra seçim var. Ülkemizi hayırlı olsun. Bir anda erken seçim havasına girildi. Bu dışarından çok dillendirilen bir olay olunca ekonomide de 'Şu seçimi bir atlatalım ne olacağını görelim' beklentisi başlayınca Allah korusun sıkıntılı bir ortam başladı. Madem dışımızdaki herkes bu işe hazırız diyor biz de 'buyrun' dedik. İlk günlerde havalı havalı konuşanlar mangalda kül bırakmayanlar bu iş ciddiye binince kara kara düşünmeye başladılar. Bizim başımız dik anlımız açık" diye konuştu. MUHALEFETİN VAATLERİ Muhalefet adaylarının seçim vaatleriyle ilgili de konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, "Bizim adaylar çıkıp vaatlere başladılar. Biri 'Beştepe'yi emlakçıya vereceğim satacağım' diyor. Öbürü kiraya vereceğini söylüyor. Birisi devletin uçaklarını satacağını söylüyor. Bizim bakanlığın ufak bir uçağı var ara ara kullanıyoruz. Kullanırken de emin olun Kayserili olduğumuz için hesap yapıyoruz. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla 8-10 kişi ile gidersek kaç lira tutar diye baktığımız zaman gidiş gelişimiz 7-8 bin liraya mal oluyor. Bizim uçak ne yakıyor? 700 liraya götürüyor, 700 liraya getiriyor. Şimdi bunu kullanmaz mısınız? Bunu sattığınız zaman elinize ne geçecek?" ifadelerini kullandı.

