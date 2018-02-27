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Özkeçeci Yeni Yönetimini Topladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 16:36 | Son Güncelleme

AK Parti Gaziantep 6.

Özkeçeci Yeni Yönetimini Topladı

AK Parti Gaziantep 6. Olağan İl Kongresi sonrasında AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci başkanlığında dün toplanan AK Parti yeni İl yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda yeni yönetim kurulu üyelerine bir konuşma yapan Özkeçeci hedeflerinin 2019 seçimlerinde başarıyla çıkmak olduğunu ifade ederek “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizden talep ettiği en başarılı ilk 10 hedefini mutlaka yakalamalıyız” dedi.
Binlerce kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yağmurun altında beklediğine dikkat çeken Özkeçeçi, "Reis sevgisi ile salona sığmayıp sağanak yağışta alanı terk etmeden bekleyen on binlere vatandaşımıza , heyecan verici desteklerinden dolayı AK Partiye gönül vermiş insanlarımızı yürekten kutluyorum. Haftalardır kongre hazırlığı yapan emeği geçen kıymetli teşkilat mensuplarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, değerli muhtarlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, meslek odalarına, kanaat önderlerine ve bütün partililere teşekkür ediyor, Kongremize katılan eski ve yeni bütün dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.
Erdoğan, Gaziantep’e Hayran Kaldı
"Öncelikle il başkanlığını şahsıma uygun gören Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum" diyen Özkeçeçi, "Bana verilen bu görevi bu dönemde de layığı ile dimdik dosdoğru olarak devam ettireceğim. Beraber yürüdüğüm eski ve yeni yönetim, kadın kollarım, gençlik kollarım Allah hepsinden razı olsun. Bu dava ulu bir davadır. Omuz omuza beraber yürüdük. Başarılı bir kongre geçirdiklerini belirten Özkeçeci Cumhurbaşkanımızın Gaziantep’imize ayrı bir sevgisi olduğunu bu ziyaretinde yeniden Gaziantep’e hayran kaldı. Malumunuz bu bir bayrak yarışı günü gelince bende sizlerde bu bayrağı devredeceksiniz, önemli olan Milletimiz Bayrağımız Vatanımız Devletimiz için elimizden gelenin fazlasını yaparak, İnşallah 2019 seçimlerinde de Gaziantep kendine layık görevi yapacak, layık olan başarıyı gerçekleştirecek ve oyumuzu artıracağız inşallah’’ diye konuştu.
Yönetim üyelerinin tek tek kendini tanıttığı toplantı 15 Temmuz şehitleri nezdinde bütün şehitlerimizin ruhuna Fatiha Okunarak son verdi.

Özkeçeci Yeni Yönetimini Topladı

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