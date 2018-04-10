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Özkoç'tan, Erdoğan ve Bahçeli'ye yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 17:51 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "Kılıçdaroğlu PKK ile ilgili dün ne dediyse bugün aynısını söylüyor. 'PKK teröristtir' diyor. 'Habur Kapısı'ndan Türkiye'ye PKK'yı kim soktuysa vatan haini odur' diyor" - "(Türklüğü reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye'ye cumhurbaşkanı olmaz) diyen sen değil miydin Sayın Devlet Bahçeli?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Kılıçdaroğlu PKK ile ilgili dün ne dediyse bugün aynısını söylüyor. 'PKK teröristtir' diyor. 'Habur Kapısı'ndan Türkiye'ye PKK'yı kim soktuysa vatan haini odur' diyor" dedi.

Özkoç, Mecliste yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partilerinin grup toplantılarında CHP'ye ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini değerlendirdi.

Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun Hatay'a gitmesiyle ilgili "Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya parka filan eksikse onu da gönderelim." şeklindeki sözlerine işaret eden Özkoç, "Sen birisine postal göndereceksen, şehit cenazesini kürsü yapıp, elini şehit cenazesinin üzerine koyup siyasi malzeme yapan bir lider olarak o postalları çürük raporu aldığın, askere göndermediğin iki oğluna gönder." ifadelerini kullandı.

CHP olarak şehitlere karşı hassasiyetlerinin ve duyarlılıklarının her zaman tam olduğunu belirten Özkoç, ancak yüzü kızarmayanlar olduğunu, onlara ise en güzel cevabı milletin vereceğini, günü geldiğinde gerekli hesabı soracağını söyledi.

-"Bu millet bu kadar ağır bir olayı kaldıramaz"

MHP lideri Bahçeli'nin ise muhalefeti bıraktığını, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını desteklediğini savunan Özkoç, milletin siyasetçiye güvenmek istediğini, onu kendisinin vekili olarak gördüğünü vurguladı.

Bahçeli'nin geçmişte Erdoğan'a yönelik söylediği bazı sözlerini hatırlatan Özkoç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"(Türkiye'yi birbirine düşmeye azmettirenden, toplumu kamplara ayırandan cumhurbaşkanı olmaz) deyip de Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmediniz mi? (Türk Silahlı Kuvvetlerine), bugün Afrin'de mücadele edene, (kumpas kurandan başkomutan olmaz) diyen sen değil miydin Sayın Devlet Bahçeli? (Türklüğü reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye'ye cumhurbaşkanı olmaz) diyen sen değil miydin Sayın Devlet Bahçeli? (Her vatan evladı cumhurbaşkanı olabilir ne var ki Recep Tayyip Erdoğan'dan millet terazisi bunu çekmez, cumhurbaşkanı olmaz) diyen sen değil miydin? Ya o gün yalan söyledin ya bugün siyasi menfaatin doğrultusunda, oturduğun koltuğu bırakmamak için millet adına değil, koltuk adına bu cumhurbaşkanına biat edip şimdi yalan söylüyorsun. İkisinden birini bu millete itiraf etmek zorundasın. Bu millet bu kadar ağır bir olayı kaldıramaz."

-"İlk günden bu yana aynı şeyleri söyledik"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, başta terör ve terör örgütleri konusu olmak üzere her konuda ilk günden bu yana aynı şeyleri söylediğini ifade eden Özkoç, kendilerinin de genel başkanlarının arkasında olduklarını söyledi.

Özkoç, "Kılıçdaroğlu PKK ile ilgili dün ne dediyse bugün aynısını söylüyor. 'PKK teröristtir' diyor. 'Habur Kapısı'ndan Türkiye'ye PKK'yı kim soktuysa vatan haini odur' diyor. Şimdi bunlar görmezlikten gelen, cumhurbaşkanını tekrar cumhurbaşkanı olabilmesi için arkasında duran, evlatlarımızın şehit kanını sadece kendi makamı için hiçe sayan bir anlayışı CHP de hiçe sayıyor." diye konuştu.

Engin Özkoç, bir gazetecinin "mekap lafına nasıl cevap verirsiniz?" sorusuna ise "Ayağındaki topuklu sivri ayakkabılarına baksın, ondan sonra Genel Başkan'a bir şey söylesin." karşılığını verdi.

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