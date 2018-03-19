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Özmen; “AK Parti olarak yaşlılara her zaman sahip çıktık”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 12:46 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti olarak yaşlılara her zaman sahip çıktıklarını belirtti.AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında, AK Parti olarak insanı merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla yaşlıları yük olarak değil, servet olarak baktıklarını açıkladı.Özmen, “Yaşlılarımızın geçimlerini karşılamalarını, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini amaçlamaktayız.

Özmen; “AK Parti olarak yaşlılara her zaman sahip çıktık”

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti olarak yaşlılara her zaman sahip çıktıklarını belirtti.
AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında, AK Parti olarak insanı merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla yaşlıları yük olarak değil, servet olarak baktıklarını açıkladı.
Özmen, “Yaşlılarımızın geçimlerini karşılamalarını, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini amaçlamaktayız. Büyüklerimizi aile ve sosyal hayatımızın içinde, erdem ve deneyim kaynakları olarak görmekte; onlara hürmet ve itibar etmeyi inancımızın ve geleneğimizin temel bir unsuru olarak kabul etmekteyiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yaşlılık konusuna hassasiyetle eğilip, büyüklerimiz için devrim niteliğinde politikalar üretmekteyiz” dedi.

Yaşlı yaşam evleri projemizi hayata geçirdik
AK Parti olarak yaşlıların yaşam standartlarını yükselttiklerini ifade eden Özmen, “Huzurevine kabul koşullarını taşıyıp, yaşlı yaşam evlerinde kalmayı tercih eden yaşlılarımızın sosyal çevreden soyutlanmadan, yaşam standartları yükseltilerek ev ortamında (apartman dairesinde veya müstakil evde) yaşamalarını hedefledik. Bu vesile ile “Yaşlı Yaşam Evi Projesi”ni 17 Ağustos 2012 tarihinde başlattık. Uygulamayı her odada 1 kişi kalacak şekilde bir evde ortalama 3-4, en fazla 6 yaşlımızın kalmasına olanak sağlayacak şekilde tasarladık. Yaşlı veya yaşlı yakınının istemesi durumunda mevcut hizmetten kısa süreli de yararlanılabilir” diye konuştu.
65 yaş üstü vatandaşlarımız artık şehir içi ulaşım ücreti ödemiyor
Yaşlıların şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanmalarını sağladıklarını belirterek, “1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, Türkiye genelinde 65 yaş üstü vatandaşlara, belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinde serbest kart uygulamasını getirdik ve şehir içi ulaşımdan ücretsiz
faydalanmalarını sağladık. TCDD Genel Müdürlüğü bünyesindeki düzenleme ile tren biletlerinde 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yüzde 20, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ise yüzde 50 indirim uygulamasını hayata geçirdik” dedi.

Özmen; “AK Parti olarak yaşlılara her zaman sahip çıktık”

Özmen; “AK Parti olarak yaşlılara her zaman sahip çıktık”

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