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Öznur Çalık: Eylül'ün katil zanlısına asla ceza indirimi olmayacaktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2018 15:50 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ankara Polatlı'da kaybolup, cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili sıfır tolerans gösterileceğini belirterek, "Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır" dedi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ankara Polatlı'da kaybolup, cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili sıfır tolerans gösterileceğini belirterek, "Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Ankara Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve her yerde aranırken cesedi gömülü bulunan küçük Eylül'le ilgili açıklamalarda bulundu. Malatya'da sabah saatlerinde 24 Haziran seçimleriyle ilgili basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Partili Çalık, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Küçük Eylül'ün ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çalık, seçimden önce cinsel istismarla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptıklarını vurguladı. Çalık, bu düzenlemelerin çok ciddi yaptırımlar içerdiğini, buna rağmen Eylül'le ilgili yaşadıkları vaka tüyler ürpertici bir vaka olduğunu, bununla ilgili yasal düzenlemenin bütün hassasiyetiyle devam edeceğini ve yerini bulacağını söyledi. Ağrı'da bayram ziyareti için ailesiyle gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmalarının da sürdüğünü belirten Çalık, şunları söyledi:

"Mutlaka bulunacak. Kaçırıldıysa kaçıranlar ya da Allah muhafaza başka bir şey yaşandıysa onlarla ilgili en ağır cezai müeyyide uygulanacaktır. Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır. AK Parti olarak da bunlarla ilgili mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Canlıların hiçbirinde şiddet olmasın. Çocuklarımız bizim en korunaklı olması yerde, evinde, bahçesinde, köyünde olması gerekirken onlara saldıranları şiddetle kınıyoruz."

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