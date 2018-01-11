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Öztürk Yılmaz ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger basın toplantısı düzenledi (1)

POLİTİKA HABERLERİ | 11.01.2018 12:30 | Son Güncelleme 5 saat önce

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