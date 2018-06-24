Öztürk Yılmaz'ın oy kullandığı sandıktan AK Parti birinci çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu kullandığı sandıkta en çok oyu AK Parti aldı.
Kentte, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki oy kullanma işlemenin ardından sandıkların açılıp oyların sayılmasına başlandı.
Sayım işlemi sonucu Öztürk Yılmaz'ın oyunu kullandığı, il merkezine Bağlı Sugöze köyünde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait eski Sugöze Köyü İlkokulu binasındaki 1096 numaralı sandıkta AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci oldu.
138 oyun kullanıldığı sandıkta, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan 67, Muharrem İnce 52, Meral Akşener 13, Temel Karamollaoğlu 1, Selahattin Demirtaş 1 oy aldı, 4 oy da geçersiz sayıldı.
Milletvekili Genel Seçimi için kullanılan oyların dağılım ise şöyle:
AK Parti 55, CHP 42, İYİ Parti 14, MHP 13, HDP 6 ve Vatan Partisi 1, Cumhur İttifakı 1 oy.
Milletvekili için kullanılan oyların 6'sı ise geçersiz sayıldı.
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