Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin, "Kotaların azaltılması söz konusu değil, kota için kullanmayan bir fabrikanın kotası iptal edilecek, hazineye geçecek ve o kota yine başka fabrikalara verilecektir. Çiftçilerimiz, Yozgat'taki çiftçilerimiz, diğer illerimizdeki pancar üreticisi çiftçilerimiz bugüne kadar ne kadar pancar ekimi yapıyorsa yarın da o kadar ekmeye devam edecektir. Pancar üretim alanlarında bir daralma olmayacaktır." dedi.

Bozdağ, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen Bakanlık Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı öncesinde, basın mensuplarının, "Dün Çorum'da düzenlenen mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şeker fabrikalarıyla ilgili, 'sattırmayacağız' açıklaması yaptı. Şeker fabrikalarının satışına ilişkin son durum nedir?" sorusu üzerine, " Bildik CHP'nin kendisinin tekrarı" değerlendirmesini yaptı.

1983 milletvekili seçimi öncesi merhum Turgut Özal ile merhum Necdet Calp'ın, TRT televizyonunda o zaman karşılıklı seçim öncesi tartışma programına katıldığını anımsatan Bozdağ, Özal'ın, 'ben köprüyü satacam' dediğini, Calp'ın da 'ben sattırmam' dediğine değinerek, "Satacağım, sattırmam tartışmaları alıp başını gitti ve rahmetli Özal'ı aziz milletimiz iktidar yaptı. Özal, köprüyü sattı, yanına yeni bir köprüyü yaptı." diye konuştu.