Paris’te Bulunan Gümrük Ve Ticaret Bakanı Tüfekçi Temaslarını Türk Basınına Açıkladı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldi. Bakan Tüfekçi, Paris’teki temasları sonrası Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde, Paris’teki Türk işverenlerle buluştu ve onların sorunlarını dinleyen Bakan Bülent Tüfekçi, toplantı sonrası Paris’teki temaslarını Türk basın mensuplarına değerlendirdi.

Türkiye’de sebze meyve ticaretini Özellikle standartlara dahil olmak üzere taşımak bir çalışma yapıyorduk ve hallerle ilgili çalışmamızın son noktasına geldik ve alınan bir kararla dünyanın en önemli hallerine ziyaret yapılması ve ülkemizdekilerle karşılaştırma noktasında bir talep olmuştu. Ekonomi bakanlığı müsteşarımız hayvancılık bakanlığı müsteşarımız ile incelemelerimizi yaptık ve bizim Türkiye’de yapmak istediğimizle ve Fransa’daki model esasında örtüşüyorlar ve bu noktada buranın yakalaşım olduğu başarı , lojistik imkanlar da değerlendirilerek Türkiye’de de bu anlamda bir çalışma nihayetlendirildi.

Önümüzdeki dönemde Meclis’e sevk edilecek, Ayrıca Tarım Bakanlığıyla bir görüşmemiz oldu, yapılacak işler ve atılacak adımları konuştuk ve büyük oranda mutabakat sağladık. Tabi burada özellikle iş adamlarımızla toplantımızı yaptık, talep doğrultusunda. Kendi alanlarında varlıklarını ispat etmiş iş adamlarımızın gerek Fransa’da gerekse Türkiye’de karşılaştıkları sorunların giderilmesi noktasında ve Fransa ile Türkiye arasındaki ihracat ve ithalat noktasında hacmi nasıl arttırabiliriz bunları konuştuk.

Arkadaşlarımız gerçekten memnuniyetlerini ifade ettiler ve bize göre başarılı bir ziyaret oldu. Tabi biz Türkiye’de buraya gelmeden önce çalışmıştık. Burada da gördüğümüz gibi sadece sebze ve meyve ticaretinin yapıldığı hallerde kompleks bir yapı olması adeta bir ticaret merkezi olsun istiyoruz ve sebze meyve ticaretinin dışında süt ve süt ürünleri ticaretininin yapıldığı alanlar olsun toptan alıp satılan alanlar olsun, deniz ve su ürünlerinin, et ürünlerinin toptan alınıp satıldığı bir alan olsun yine tavuk ve buna benzer ürünlerin ticaretinin yapıldığı alanlar olsun. Özellikle lojistiğini soğuk hava sistemi ve labaraturalraıyla beraber ve gurme alanlanlarla donatlımış olsun ve bu yapıyı da işleten özel bir şirketin olmasını istiyoruz. Rungis’de bunun başarılı olduğunu görüyoruz.

Müşteşar sayın İbrahim bey buradaydı, gerek ihracata yönelik gerek se burada yatırım yapma noktasında karşılaştıkları güçlükler ve hepsinin de ortak öngörüsü Fransa’da iş yapmak çok kolay değil. Türkiye’de iş yapmak daha kolay tabi burada arkadaşlarımızın kalıcı olması gerekir. Karşılaştıkları sorunları başta Büyükelçilerimiz olmak üzere Bakanlığımız her türlü desteği verecektir veriyor da zaten. Bu noktada firma büyümeleri noktasında ters bununla ilgi zaten desteklerimizi de hatırlatmıştık gördük ki bir bilgi eksiği var bu bilgilendirme eksikliğini de daha sık toplantılar yaparak gidermeye çalışacağız “ dedi