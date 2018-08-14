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"Parlamenter diplomasinin önemini biliyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Dışişleri Bakanlığı olarak tüm arkadaşlarımızla parlamenter diplomasinin önemini biliyoruz" - "Dışişleri Bakanı olarak bundan sonraki süreçte de TBMM, ilgili komisyon ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte çalışma arzusundayız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanlığı olarak tüm arkadaşlarımızla parlamenter diplomasinin önemini biliyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, 10. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Türkiye'de bulunan büyükelçilerle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldiği programda konuşan Çavuşoğlu, bu yıl konferansın temasının "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Girişimci ve İnsani Dış Politika" olduğunu söyledi.

Konferansın temasının hem yerli ve milli hem de evrensel olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bir hafta boyunca büyükelçilerle dış politikayı ilgilendiren konulara bu açıdan bakarak, değerlendireceklerini belirtti.

Hafta içinde yurt dışından önemli konukları ağırlayacaklarını paylaşan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, bugün konferansta hitap edeceğini ve büyükelçilerin sorularını cevaplandıracağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden bakanların da katılacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanlığı olarak burada bulunan tüm arkadaşlarımızla parlamenter diplomasinin önemini biliyoruz. Daha önce parlamenter diplomaside aktif görev yapan bir arkadaşınız olarak, Dışişleri Bakanı olarak bundan sonraki süreçte de zat-ı alinizin başkanlığında TBMM, ilgili komisyon ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte çalışma arzusundayız." diye konuştu.

Meclisin dış politikaya yapacağı katkının farkında olduklarını aktaran Çavuşoğlu, "Parlamenterleri, bizim elimizden mesleğini alan insanlar olarak görmemiz mümkün değil, tam tersi tamamlayıcıdır. Bize de destek veriyorlar. Özellikle yurt dışındaki çalışmalarda tüm heyetlerimize, milletvekillerimize her türlü misyonlarımızla destek vereceğimizi vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

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10. Büyükelçiler Konferansı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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