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"Parlamenter sistem artık tıkanmıştı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz: - "Bize göre parlamenter sistemdeki sorunlar o kadar birikmişti ki artık sistem tıkanmıştı"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni desteklemelerine ilişkin, "Bize göre parlamenter sistemdeki sorunlar o kadar birikmişti ki artık sistem tıkanmıştı." dedi.

Yavuz, Siverek ilçesinde gazetecilerle bir araya geldiği etkinlikte yaptığı konuşmada, 16 Nisan referandumunda gösterdikleri tavrı 24 Haziran seçimlerinde de sürdürdüklerini bildirdi.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a neden destek verdiklerini açıklayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Türkiye 16 Nisan referandumu ile birlikte bir hükümet sistemi değişikliğine gitti. Bize göre parlamenter sistemdeki sorunlar o kadar birikmişti ki, artık sistem tıkanmıştı. Başta Kürt meselesi olmak üzere memleketteki birçok sorun parlamenter sistemden kalma anlayış ve sorunlardı. Biz yeni bir söylemle hükümet sistemi değişikliği ile zaman bunların çözülebileceğini dair bir umut içerisinde olduğumuzdan dolayı 16 Nisan referandumunda 'Evet'ten yana tercihimizi koyduk. Dolayısıyla bu sistemin değişmesi gerektiğini ifade ettik."

Yavuz, 24 Haziran seçimi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sürdüreceğini açıklayan tek adayın Erdoğan olduğunu aktararak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin denemeye değer olduğunu bu nedenle seçimde Erdoğan'ı desteklediklerini ifade etti.

- "Daha önce yapılan hatalar yapılmasın."

Yeni sistemin ilk kabinesi ne de değinen Yavuz, icraat anlamında şu anda değerlendirme yapmanın yanlış olacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortaya herhangi bir icraat konulmadan kişiler üzerinden yapılacak değerlendirmeleri sağlıklı bulmuyoruz. Yapılacak olan değerlendirme 'ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.' Ortaya koyacakları icraatları baz alarak siyasi anlamdaki değerlendirmelerinizi yapacağız ama temennimiz odur ki daha önce yapılan hatalar yapılmasın. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek vermemizin sebeplerinden alt başlıklarından biri ise parlamenter sistemde askeri bir vesayet ve bürokratik oligarşi oluşmuştu. Siz bu bürokratik oligarşik kurumlardan hesap soramıyordunuz çünkü bunlar millet adına bir yetki kullandıklarını ifade ediyorlar ve vermiş oldukları kararlar hiçbir şekilde hesaba yada mahkemeye dahil değil. Dolayısıyla şu anda gelinen aşamada yeni vesayet kurumlarının oluşmaması, yeni bir bürokratik oligarşinin oluşmamasına azami derecede dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum."

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genel başkan Hü-da Par Mehmet Yavuz Şanlıurfa

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