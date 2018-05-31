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"Parlamenter sistem olmasaydı 6 kat kalkınırdık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 19:04 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Son 16 yılda kalkınmak için bir ivme kazandık. Ama bu istikrar döneminde bir takım baskılar, krizler, darbeler oldu mu? Oldu. Eğer onlar ve parlamenter sistem olmasaydı bu istikrarı cumhurbaşkanlığı sistemi ile yaşamış olsaydık, 3 kat kalkınma yerine 6 kat kalkınırdık" - "Fırat'ın doğusunu da temizleyeceğiz, Münbiç'i de şimdi artık boşaltacaklar"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Son 16 yılda kalkınmak için bir ivme kazandık. Ama bu istikrar döneminde bir takım baskılar, krizler, darbeler oldu mu? Oldu. Eğer onlar ve parlamenter sistem olmasaydı bu istikrarı cumhurbaşkanlığı sistemi ile yaşamış olsaydık, 3 kat kalkınma yerine 6 kat kalkınırdık." dedi.

Bakan Demircan, Canik ilçesinde pazar esnafını ziyaret etti. Alışveriş de yapan Bakan Demircan, alacağı karpuzu vurarak kontrol etti.

Burada konuşan Bakan Demircan, Türkiye'nin 40 yıldır terörle uğraştığını ve terör yüzünden kaybettiği paranın 1,5 trilyon dolar olduğunu söyledi.

Teröre harcanan para ile bir Türkiye daha inşa edilebileceğini dile getiren Demircan, "Bu parayla bir Türkiye daha inşa ederdik. Bizi terörle uğraştırdılar, içeride hükümet krizleri ile uğraştık. Şimdi artık kalkınmamız lazım. Son 16 yılda kalkınmak için bir ivme kazandık. Ama bu istikrar döneminde bir takım baskılar, krizler, darbeler oldu mu? Oldu. Eğer onlar ve parlamenter sistem olmasaydı bu istikrarı cumhurbaşkanlığı sistemi ile yaşamış olsaydık, 3 kat kalkınma yerine 6 kat kalkınırdık." diye konuştu.

Bakan Demircan, Türkiye'nin artık kalkınması gerektiğini, bunun için de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye ilk defa denizlerinde petrol aramak için sondaj yapacak gemiyi yola çıkardı. Sismik arama değil bu sondaj gemisi. İlk defa Türkiye sondaj gemisi yaptı, kendi sondajını kendi sondaj gemisi ile yapacak. İkincisi de yapılacak ve o da Karadeniz'de arama yapacak. Onu da inşa ediyoruz, yapacağız. Nükleer santralimizi yapıyoruz, Türkiye kendi silahlarını yapmaya başladı. Silah üretiminde ihtiyacımızın yüzde 80'lerine çıktık. Bunlar çok önemli. Eğer böyle olmasaydı, Kuzey Suriye'deki terör kuşağı başarılı olacaktı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile müdahale ettik."

CHP'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıktığını belirten Bakan Demircan, şunları söyledi:

"Afrin'e girmeyecektik de ne olacaktı? Gördünüz oradaki silahlı yapılanmayı. Millet kararını verdi ve Mecliste uyum içinde Afrin'e girdik. Yuvalarına kadar gittik ve tek tek temizledik. Fırat'ın doğusunu da temizleyeceğiz, Münbiç'i de şimdi artık boşaltacaklar. Bu nasıl oluyor, tabii ki güçlü olduğunuz zaman oluyor. Türkiye güçlü olduğu zaman sadece kendisi için değil, mazlumlara da destek veren bir ülkedir. Türkiye'yi kalkındırmak ve güçlendirmek için 24 Haziran seçimlerinde halkımız karar verecek. Önümüze ne ile çıkmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bize mani olamayacak. Şimdi döviz ile uğraştılar, onu da düzeltiyoruz. Türkiye üreten bir ülke, kalkınması ve önü açık bir ülke, güçlü ülke olacak."

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