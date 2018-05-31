"Parlamenter sistem olmasaydı 6 kat kalkınırdık"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Son 16 yılda kalkınmak için bir ivme kazandık. Ama bu istikrar döneminde bir takım baskılar, krizler, darbeler oldu mu? Oldu. Eğer onlar ve parlamenter sistem olmasaydı bu istikrarı cumhurbaşkanlığı sistemi ile yaşamış olsaydık, 3 kat kalkınma yerine 6 kat kalkınırdık." dedi.

Bakan Demircan, Canik ilçesinde pazar esnafını ziyaret etti. Alışveriş de yapan Bakan Demircan, alacağı karpuzu vurarak kontrol etti.

Burada konuşan Bakan Demircan, Türkiye'nin 40 yıldır terörle uğraştığını ve terör yüzünden kaybettiği paranın 1,5 trilyon dolar olduğunu söyledi.

Teröre harcanan para ile bir Türkiye daha inşa edilebileceğini dile getiren Demircan, "Bu parayla bir Türkiye daha inşa ederdik. Bizi terörle uğraştırdılar, içeride hükümet krizleri ile uğraştık. Şimdi artık kalkınmamız lazım. Son 16 yılda kalkınmak için bir ivme kazandık. Ama bu istikrar döneminde bir takım baskılar, krizler, darbeler oldu mu? Oldu. Eğer onlar ve parlamenter sistem olmasaydı bu istikrarı cumhurbaşkanlığı sistemi ile yaşamış olsaydık, 3 kat kalkınma yerine 6 kat kalkınırdık." diye konuştu.