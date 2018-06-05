Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "Demokratik sistemlerden biri olan parlamenter sistem Türkiye için yeterli ve etkin yönetim imkanı sunmadı. Onun yerine yine demokratik sistemlerden biri olan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçelim mi?' Bunu sorduk milletimize. Şimdi bu kararı uygulamaya koyuyoruz." dedi.

Demircan, Amasya Valiliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemine işaret etti.

Türkiye'nin sistem meselesinin kalkınma sorunuyla da doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiren Demircan, bu seçimlerin Türkiye'nin bir yıl önce verdiği kararın uygulaması olacağını söyledi.

Bakan Demircan, şöyle devam etti:

"Demokratik sistemlerden biri olan parlamenter sistem Türkiye için yeterli ve etkin yönetim imkanı sunmadı. Onun yerine yine demokratik sistemlerden biri olan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçelim mi?' Bunu sorduk milletimize. 2017 Nisan ayında milletimiz 'geçerli' dedi. Şimdi bu kararı uygulamaya koyuyoruz. İnşallah ülkemiz için güzel bir seçim olacak, hayırlı bir seçim olacak."