Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "Demokratik sistemlerden biri olan parlamenter sistem Türkiye için yeterli ve etkin yönetim imkanı sunmadı. Onun yerine yine demokratik sistemlerden biri olan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçelim mi?' Bunu sorduk milletimize. Şimdi bu kararı uygulamaya koyuyoruz." dedi.
Demircan, Amasya Valiliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemine işaret etti.
Türkiye'nin sistem meselesinin kalkınma sorunuyla da doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiren Demircan, bu seçimlerin Türkiye'nin bir yıl önce verdiği kararın uygulaması olacağını söyledi.
Bakan Demircan, şöyle devam etti:
"Demokratik sistemlerden biri olan parlamenter sistem Türkiye için yeterli ve etkin yönetim imkanı sunmadı. Onun yerine yine demokratik sistemlerden biri olan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçelim mi?' Bunu sorduk milletimize. 2017 Nisan ayında milletimiz 'geçerli' dedi. Şimdi bu kararı uygulamaya koyuyoruz. İnşallah ülkemiz için güzel bir seçim olacak, hayırlı bir seçim olacak."
Gelecek yıl tekli eğitim sisteme geçişin tamamlanmasıyla birlikte 5 milyon ilkokul öğrencisine ücretsiz yemek hizmeti verilmesi için çalışma yapıldığını belirten Demircan, şunları kaydetti:
"Biz okulların yeterliliği konusunda yaptığımız çalışmalarla ikili öğretimden tekli öğretime geçme çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde tekli öğretim devam edecek. Tekli öğretimde öğrenciler okulda kalacak. Öğlen saatlerinde öğrencilerin beslenmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyordu. Biz de Sağlık Bakanlığı olarak bize ne düşüyorsa katkı sağlayacağız. Eğitim başarısını, kalitesini, yükseltmek için yapılan bir çalışmadır bu."
Konuşmasının ardından Amasya Valisi Osman Varol, ziyareti anısına Bakan Demircan'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.
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