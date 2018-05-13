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"Parlamenter sistemin son kanun çalışması"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer: - "Meclis olarak, 26. Dönemin son haftasında bazı kanunlarda değişiklik yapan teklifi görüşerek, parlamenter sistemin son kanun çalışmasını gerçekleştirmiş olacağız" - "Bu teklif, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren son 'torba kanunu' tamamlayıcı nitelikte bir çalışma"

COŞKUN ERGÜL - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Meclis olarak, 26. Dönemin son haftasında bazı kanunlarda değişiklik yapan teklifi görüşerek, parlamenter sistemin son kanun çalışmasını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Koçer, yarın komisyonda görüşülecek Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Teklifin, yakın zamanlarda Meclis'ten çıkarılan ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren çok sayıdaki düzenleme gibi, yine vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler içerdiğini anlatan Koçer, "Bir kanun fabrikası gibi çalışan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 14 Mayıs Pazartesi günü, 25 maddelik yeni bir kanun teklifini daha görüşeceğiz." dedi.

Nejat Koçer, söz konusu bu teklifin, yurt dışından getirilen varlığa ilişkin vergi düzenlemesi, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması ve öğrenci affı gibi düzenlemeleri de içeren son "torba kanunu" tamamlayıcı nitelikte bir çalışma olduğunu vurguladı.

Karayollarının ilgili noktalarında farklı nedenlerle ödemesini yapmadan veya yapamadan geçen araçların bulunduğunu kaydeden Koçer, teklifle, bu kişilere karayollarından geçiş ihlalleri nedeniyle verilen para cezalarında yüzde 60 gibi önemli bir indirim sağlanacağını açıkladı.

- "Gecikme ve temerrüt faizi alınmayacak"

Komisyon Sözcüsü Koçer, teklifle getirilen diğer önemli düzenlemelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"İskan Kanunu kapsamında kendilerine verilen taşınmazlara ait ödemedikleri borçlarını defaten ödemeleri durumunda hak sahiplerinden gecikme ve temerrüt faizi alınmayacak. Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamındaki hak sahiplerinden ise başvurusunu yapmamış olanlara ve taşınmaz bedeli ödemesini geciktirenlere, bu yıl kasım ayına kadar süre tanınacak. Sarılmış tütün üretimi ve satışına ilişkin yakın geçmişte yapılmış bir düzenleme vardı. Buna yönelik olarak ilgili vatandaşlarımızın gereken hazırlıkları yapabilmeleri adına bir yıllık bir süre uzatımı olacak.

Teklifle, SGK’ya işverenler tarafından yapılan bildirgelerde hesap hatasından kaynaklanan cezaların silinmesi sağlanacak. Oda kuruluşu için yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkarların kayıtları, esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri tarafından tutulabilecek. Büyükşehirlerimizde toplu taşıma hizmeti, birlik veya kooperatiflerden temin edilebilecek; böylece vatandaşlarımız daha verimli, rahat bir ulaşım hizmetine ve imkanına kavuşacak."

Nejat Koçer, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde kurulan ve Ankaralıların yıllardır heyacanla bekledikleri tema parkın açılışıyla ilgili sorunun, Atatürk Orman Çiftliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak protokolle çözüleceğini aktardı.

- "Sistem değişecek ancak hizmet anlayışımız değişmeyecek"

Milletin refahı ve mutluluğu için her kesimden vatandaşın ihtiyacına karşılık vermeye çalıştıklarına işaret eden Koçer, "Ülkemizin ihtiyacı olan sistem değişikliğini önümüzdeki seçimle birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Sistem değişecek ancak bizim sahip olduğumuz halka hizmet, hakka hizmet anlayışımız değişmeyecek. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye’nin şahlanışını devam ettireceğiz." dedi.

Sözcü Koçer, Plan ve Bütçe Komisyonu, ardından da TBMM Genel Kurulu olarak, 26. Dönemin son haftasında bazı kanunlarda değişiklik yapan teklifi görüşerek, parlamenter sistemin son kanun çalışmasını tamamlayacaklarını vurguladı.

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