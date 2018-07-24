"Parti içindeki karmaşa, kaos beni mutlu etmiyor"

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP'deki kurultay tartışmarıyla ilgili "Parti içindeki bu tip karmaşa, kaos beni ve birçok belediye başkanı arkadaşımı mutlu etmiyor. Hani şimdi zamanı mıydı? Bence değildi. Beklemek lazımdı. Çok hızlı bu şekilde hareket etmek en fazla belediyelere, belediye başkanlarına zarar verdi. Vermeye de devam ediyor." dedi.

Salman, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görevli basın mensuplarıyla Yalova Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Burada basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Salman, CHP Yalova İl Başkanlığınca parti toplantılarına katılmadığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, halkın seçtiği bir kişinin niye disipline gönderdiğinin tabii ki kamuoyunu ilgilendirdiğini söyledi.

Salman, Yalova'nın küçük bir yer olduğunu, herkesin her şeyi bildiğini vurgulayarak, "Beni partiden ihraç işlemiyle MYK'ya gönderilen bir yazı var. Yok geri çekmiş. Geri çekme falan yok arkadaşlar. Konu pazartesi günü MYK'da görüşüldü. Ondan sonra yazı İl Başkanlığına iade edildi. Çünkü genel merkezden arayıp bana bu bilgiyi verdiler." ifadelerini kullandı.