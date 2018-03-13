Partiler artık seçimlerde ortak logo ve adla aynı sütunda yer alabilecek

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre artık seçimlerde oy pusulasında isteyen partiler ortak logo ve adla aynı sütun içerisinde yer alabilecek ve aynı apartmanda yaşayan kişiler farklı oy sandıklarında oy kullanabilecek.
TBMM Genel Kurulunda görüşülen 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kabul edilen teklife göre, aynı apartmanda yaşayan kişiler farklı oy sandıklarında oy kullanabilecek. Oy pusulasında isteyen partiler ortak logo ve adla aynı sütun içerisinde yer alabilecek. Sandık kurulu başkanı kamu görevlisi olabilecek. Seçim ittifakı yapan partiler, oy pusulasında ittifak başlığı altında kendi isim ve amblemleriyle yer alacak. İttifaka katılan partilerden birine veya her ikisine de mühür basılan pusulalar geçerli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa koyulacak. Önce cumhurbaşkanlığı seçimi oyları sayılacak. Mühürsüz zarf ve oy pusulaları YSK filigranı taşımaları durumunda geçerli kabul edilecek. YSK, gerekli gördüğü hallerde sandıkların taşınmasına ve sandık bölgelerinin birleştirilmesine karar verebilecek. Vatandaşların çağrısıyla kolluk kuvvetleri sandık çevresinde güvenlik önlemi alabilecek. 18 yaşında bir vatandaş belediye başkanlığına veya belediye meclis üyeliğine seçilebilecek.
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