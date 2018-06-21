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"Partiler halkın taleplerinin gereğini yaptıkları ölçüde var olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 12:08 | Son Güncelleme

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen: "Siyasi partiler halkın taleplerinin gereğini yaptıkları ölçüde yeni dönemde var olacak, güçlenecek ve aldıkları onayla büyüyecekler"

KARS (AA) - Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Siyasi partiler halkın taleplerinin gereğini yaptıkları ölçüde yeni dönemde var olacak, güçlenecek ve aldıkları onayla büyüyecekler." dedi.

Bilgen, Kars merkezde bir kafede düzenlediği basın toplantısında, haftalık değerlendirme toplantısını bu kez Kars'ta yaptıklarını anlatarak, kentin önemli yerel gündemleri olduğunu bildirdi.

Seçim güvenliğinin Türkiye demokrasisi için en önemli sınav olduğunu belirten Bilgen, "Halk hangi tercihi yapmış olursa olsun, siyasetçinin görevi bu tercihe saygı duymak, onun bu tercihine bağlı kalacağını çok net şekilde sandığa gitmeden önce de hissettirmektir." diye konuştu.

Bilgen, halkın değişim kararının seçimde belirleyici karar olacağını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Demokratikleşmeyle ilgili yeni kazanımlar ortaya çıkıyor. Tersi olduğunda, yani iktidarlar kendi koltuklarını bırakmama konusunda inat ve ısrar ettiğinde ülkeler ve toplum kaosa sürükleniyor, sadece iktidar dağılmakla kalmıyor ülke de bir dağılma sürecini yaşıyor. Geçiş dönemini yönetmek siyasetçinin en önemli ahlakı sorumluluğudur. Seçmenin bu yöndeki beklentisine saygı duymak demokrasinin olmazsa olmazıdır."

Bilgen, bu durumun seçime son üç gün kala daha da önem kazandığını ifade etti.

Partilerin siyasetin asıl özneleri olmadığını, siyasetin asıl öznesinin toplum olduğunu dile getiren Bilgen, "Siyasi partiler halkın taleplerinin gereğini yaptıkları ölçüde yeni dönemde var olacak, güçlenecek ve aldıkları onayla büyüyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ayhan Bilgen HDP Kars

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