Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçimlere giderken bir ittifak yaptık. Özellikle bu ittifakı neden yaptığımızı da bütün topluma anlatmaya çalıştık. Biz anlattık da toplum böyle algıladı mı o ayrı. 'Bizi ittifaka iteleyen bugünkü AK Parti'nin kendi aldığı kararlardır' dedik. Yüzde 10 barajını tuttunuz, partileri bir araya gelmeye mecbur ettiniz." dedi.

Karamollaoğlu, partisince Litai TBB Konuk Evi'nde düzenlenen Seçim Değerlendirme Hamle Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni yönetimde icranın bütünüyle cumhurbaşkanın inisiyatifine verildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı kararların doğrudan doğruya milleti ilgilendirdiğini belirten Karamollaoğlu, "Hayırlı kararlar bizi memnun edecek, yanlış adımlar atıldığı takdirde bunun zararını hep birlikte çekeceğiz. Başarının sırrı aslında bütün milleti kucaklama ile başlar. Yapılacak hizmetler dostça ve bütün millet göz önünde bulundurularak yapılmalıdır." diye konuştu.