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Partililer Cumhurbaşkanlığı seçimi için imza topladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 16:32 | Son Güncelleme

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti, Vatan Partisi ve Saadet Partisi, bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı seçimi için imza topladı.Gaziantep Adliye Sarayı'nda toplanan İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Umut Yılmaz ve birçok partili, Cumhurbaşkanlığı seçimi için imza toplayıp basın açıklaması yaptı.

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti, Vatan Partisi ve Saadet Partisi, bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı seçimi için imza topladı.Gaziantep Adliye Sarayı'nda toplanan İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Umut Yılmaz ve birçok partili, Cumhurbaşkanlığı seçimi için imza toplayıp basın açıklaması yaptı. CHP İlçe Başkanı Umut Yılmaz, herkesi ilçe seçim kurullarına davet ederek, "Burada olmak için herhangi bir partiye üye olmamızın hiçbir önemi yok. Bu gün burada olan tüm insanların ortak bir özelliği varsa oda demokrasiye olan inançlarıdır. Sayın Ak Parti Genel Başkanı 2002 yılında demokrasinin o zaman size ihtiyacı vardı, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sizi Başbakan yaptık bunu da hiçbir zaman unutmayın. O gün nasıl demokrasi için mücadele etmişsek bugün hala o kararlılık ve inançla demokrasi için mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bizler burada sadece üyesi olduğumuz partilerin seçime girmesini istemiyoruz. Bizim gibi düşünmeyenlerinde seçime girmesini istiyoruz. Demokrasiye sahip çıkmak isteyen, tek adam rejimine hayır diyen herkesi ilçe seçim kurullarına davet ediyoruz" dedi.Partililer basın açıklamasının ardından ellerindeki bayraklarla birlikte slogan atarak imza verdi.

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